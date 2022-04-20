日美魔女超淫亂包養牛郎　騙27億日元花800萬整容　容貌震驚全國

【日本奇案】女人的心思，旁人實在難以猜透，慎防清純可愛的面貌背後，可能藏有惡毒暗的心思！日本1名凍齡美魔女就是活生生的好例子，她自小懂得撒嬌，深得異性歡迎，19歲結婚後，仍未有收斂愛周旋處男人之間的風流個性，雖然30歲時已育有一對子女兼離婚收場，但憑着美貌與過人的社交手段而結識多名金主，哄得多人心甘情願課金給她做生意和興建豪宅，盡享富貴生活，而且愛包養牛養，過着淫亂生活。

然而年華老去加上遇人不淑，美魔女人到中年宣布破產，但她沒有放棄人生，反而創辦詐騙集團，總共騙走27億日元（約1.67億港元），甚至將騙款用來包養多名小鮮肉，直至騙無可騙便策劃逃亡，在2016年趁熊本發生7級大地震，她準時機捲款出國，而之前更花800萬日圓整容，先逃到菲律賓，然後再到泰國，並在每處都包養牛郎，甚至與泰國小鮮肉達至談婚論嫁。但日泰執法部門合作，她於2017年遣返日本受審，但多項罪名證據不足撤控，最終於2018年因欺詐罪僅被判入獄7年。美魔女被判入獄時已達63歲（2022年已屆67歲），但其凍齡美顏仍震憾全國，至於她入獄前的日泰異地戀，最終是開花結果，抑或建立在物質基礎上的愛情易散，相信要到她出獄後才有答案。



山邊節子樣貌標緻，自幼處處想討人歡喜，所以學會賣萌扮可愛，長大後桃花緣極度旺盛。（網上圖片）

自小學會賣萌扮可愛

風流成性的山邊節子於1955年在日本熊本縣出世，父親在大型巴士公司工作，母親則是全職家庭主婦，節子自小被父母視為掌上明珠，由於她長得標緻且聰明，故處處想討人歡愛，年幼時就學會賣萌扮可愛招數，長大後桃花緣極度旺盛，甚至成全校女生的「公敵」，其父母有見及此，在節子年僅19歲時就為她安排婚事，對象是26歲、在汽車工廠工作的男子。節子雖然結了婚，甚至與丈夫育有1子1女，但因爸爸突然腦溢血逝世，加上丈夫忙於工作，節子便開始背夫放縱地「拈花惹草」，發展多段婚外情，其婚姻維持11年便結束。

離婚後狂引金主「課金」

對於當年30歲的節子而言，離婚後才是人生剛剛開始，她憑着超凡的社交能力建立社交圈子，而且會分析目標男子的喜好，然後作出不同策略，例如約會時見到對方打高爾夫球，她就會拍手鼓勵，誇讚對方「打得好」，滿足對方的虛榮心和成就感；如有金主轉投其他女性懷抱，她也不會「一哭二鬧三上吊」，反而為對方寫詩，出版一本詩集去感動到金主「浪子回頭」。累積下來，不少金主包括當地議員向樂意向她「課金」，名貴手袋和豪車接送只是基本，較豪爽的是打本讓她開設高級夜總會，並且經營地產生意，更直接在老家興建1幢耗資1億日元（約700萬港幣）的豪宅，引來當地人稱為「姬御殿」，即是公主的宮殿。節子一方面努力覓金主，另一方面卻盡顯淫亂個性，竟同時包養多名牛郎和小鮮肉，而且出手相當闊綽，容易得來的財富亦容易散盡。

+ 2

人到中年破產

隨長年華漸老加上遇人不淑，節子的奢華生活終於宣告結束！因她事前幫助朋友擔保過2000萬日元（約123.6萬港元）貸款，隨住還款日期臨近，朋友的公司卻宣布倒閉，加上節子平時花錢如流水的作風，令她背負巨額欠債，連同擔保金金額，債務超過1億日元（約700萬港幣）。節子曾向多位金主求助，但許多金主已經退休，加上她已「人老珠黃」，未能找到新金主，只好無奈宣布破產。

轉型經營詐騙集團

不過節子未有放棄追求奢華生活，而是聽從朋友的「建議」，向人謊稱東芝等大企業資金出現周轉問題，由她負責在民間借貸，而回報率高達年息25%。由於其老家豪宅在母親名下，所以破產後沒有被拿去拍賣抵債，她便在豪宅接待賓客，讓人誤以為她為大企業工作，因而成功建立金字塔式籌集資金鏈的詐騙集團，她作為最上一級，讓下一層人員為她收錢，，最早一批債主都能如期獲還款和支付利息，以增強說服力吸引更多人投入資金，最終從120人身上騙多達27億日元。節子繼續以詐騙得來的款項過着超豪生活，包括包養牛郎和小鮮肉，在十多年的行騙生涯中，更多次出入泰國，為自己安排退路。

+ 2

泰國落網美魔女容貌震驚全國

隨後騙無可騙之下，節子眼見即將東窗事發，事前發約800萬日圓作全身整容，以保持體態和美貌，她更趁着2006年熊本7級大地震時出逃，先後到過賓律賓和泰國，在菲律賓包養小鮮肉和男模，送錢送車又送別墅。其後再逃到泰國，更在當1間牛郎店看中有8塊腹肌的猛男。節子不但使用假名，而且謊稱自己38歲，要求該名牛郎從良，但不准過問她和其他男性交往。2人相處甚歡，甚至去到談婚論嫁的地步，節子更在烏汶府買地，要為男友一家興建豪宅。

節子在泰國風流快活，但日本政府沒有放過她，並就其案件發出「全球通緝令」，泰國執法部門亦提供協助，在2017年將節子拘捕及遣返日本。節子被捕的影片經網上公布，一度在日本國內引起哄動，因為當時節子年屆62歲，以「大媽」之齡身穿白色露肩上衣，深色碎花短褲，四肢修長，完全看不出皮膚鬆弛的老態，完全是凍齡美魔女的典範。最終節子被送上法庭，但多項罪名因證據並不充足而無法入罪，所以法院只能對她部分詐騙行為進行起訴，由於她無力償還騙款，在2018年被判7年有期徒刑。

法院對節子部分詐騙行為進行起訴，由於她無力償還騙款，被判7年有期徒刑。（網上圖片）

男友早知虛報年齡

雖然要入獄，但節子仍然記掛着泰國男友，甚至為對方寫詩，希望服刑後可以和愛人團聚。該名泰國男接受訪問時表示，一早察覺到節子虛報年齡，但對方平時溫柔貼心，加上肯課金，所以沒有戳穿，同時又不承認自己的豪宅是節子出錢而得來。到底節子出獄後可否和小鮮肉再續前緣？節子會否從此洗心革面做良家婦女？相信要等待節子捱過牢獄之苦才有答案。

(綜合)

同場加映：井之頭公園分屍案│殘肢分散垃圾桶 兇手仿《真女神轉生》犯案？

日本東京90年代曾發生殘忍的「井之頭公園分屍事件」，事發於1994年4月23日凌晨，著名賞櫻地點井之頭公園，有清潔工在園內7個垃圾桶均藏有殘肢，共分27袋。惟殘肢明顯不齊全，僅重約20kg，能確定身份的關鍵頭顱及胸腔等不知去向。殘肢被發現時已做放血處理，手部被削去指紋，表面沒有遺留任何指紋或纖維，行兇手法極其專業。



👇👇👇點圖了解井之頭公園碎屍案疑點👇👇👇

+ 10

警方其後經DNA鑑定，確認死者是年約35歲建築師川村誠一，他在遇害前兩天晚上，即4月21日，和前上司、同事在JR高田馬場車站附近喝酒後不見蹤影。

有指指兇手是模仿角色扮演遊戲《真·女神轉生》場景，遊戲開篇背景設定在東京「199X年」，玩家為一名高中學生，發夢見到在家附近的井之頭公園發生碎屍案。死者被當作惡魔祭品殺死後，分屍棄置於公園各處。當玩家醒來，發現公園果然被封鎖，警察正在調查案情。

另外，有人認為川村被殺或是「邪教儀式」的說法，矛頭直指當時盛行的「奧姆真理教」；另有男子表示川村實則是捲入了一宗間諜案，形容後者只是無辜被錯殺。

👇👇👇按圖了解川村被殺的另外兩大說法👇👇👇

+ 14

井之頭公園碎屍案在當時日本成為「謎之事件」，兇手了無痕跡的「完全犯罪」（完美犯罪）震驚社會。儘管死者家人不只一次公開懇求兇手歸還遺體，卻還是沒有任何消息。至2009年4月23日，案件過了法定追訴時效15年，死者家屬只能看着案件成為懸案。無獨有偶的是，據稱井之頭公園之後垃圾桶大幅減少，未知是否與此案有關。

專門講解懸案的YouTuber「小烏」曾分享這宗血案，透露背後可能涉及某些神秘事件。