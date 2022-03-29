女生拒愛慘被「唱衰」　大呻：遇着黐線佬　網民分享更誇張經歷

愛的反面就是恨？近日有女生在討論區大吐苦水，指自己拒絕了1名追求者後，卻遭對方惡意詆毀，甚至不停跟彼此的共同朋友說她的壞話，令她甚是惱怒，直言「遇着個黐線佬」，更邀請其他網民分享類似故事。帖文引起網民關注，有人猜測樓主是否「娘娘收兵」，又指如果及早拒絕便不會令人誤會；但有人認不宜猜測，又分享更離譪個案，包括被追求者跟蹤等，認為樓主的遭遇只是「小兒科」﹗更總結出瘋狂追求者「6大套路」，應及早提防，有時更需要報警處理。



有女生在討論區訴苦指自己遇過「黐線追求者」。隨即引來網民分享自身遭遇，有人更表示自己遇過跟蹤狂。（電影《當男人戀愛時》劇照）

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該外女生在Dcard發帖文，指早前發現有男性友人喜歡自己，由於「對佢冇feel」，所以在對方以短訊轟炸時，她一概不回應，認為「唔覆已經代表無興趣啦」，希望對方知難而退。豈料對方竟直接到自己居住的那區要求見面說清楚，樓主遂以短訊回覆指不喜歡他。事後。該男生除了取消關注樓主的instagram，更跟其朋友指她為人虛偽，直斥「好X善變，好X多面具」，令樓主感到不滿。

樓主指該追求者被拒後便向友人詆譭她，擔心朋友受影響，會改變對其印象。（電影《幻愛》劇照）

有網民認為樓主可能有某些舉動令對方誤會，甚至猜測樓主一開始不直接拒絕對方是「收兵」行為，樓主則回應指「無身體接觸，又無拎人著數」，認為自己沒有做出令人誤會的行為，感到既無辜又不幸。另有網民覺得為免尷尬，「冷處理之後可以做返朋友」，認為樓主當時做法正確，只是對方死纏難打。有人則炮轟該追求者「唱衰人」不對，但現只有樓主單方面說法，不真胡亂猜測或妄下判斷，表示「今鋪打和」。

有不少網民大方分享自己經歷，總結瘋狂追求者的「6大套路」，包括「奪命追魂call、轟炸式短訊、拒絕佢就作嘢唱衰你、屋企樓下等、日夜跟蹤、用生命威脅」，指如果遇到後三者就要「早走早着」，有時更需要報警處理。

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