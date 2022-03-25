大圍公屋天降疑沾糞廁紙　半個月掉3次　居民崩潰：仲有幾隻烏蠅

高空擲物行為缺德，如果是沾有污穢物的紙巾，更是惡心。大圍有公屋居民在網上投訴，指樓上住戶經常將疑似沾有糞便的廁紙掉下，向房屋署投訴半個月都未見有行動，再度投訴才安排職員拍照記錄及在大廈貼通告，惟只有在少量樓層貼出，質疑職員沒有盡力解決高空擲物的問題，因而向網民查問應怎樣做。《香港01》已就事件向房屋署查詢，暫未獲回覆。



該名住在大圍新翠邨的居民在facebook群組「沙田之友」發帖，指現時疫情嚴重，但樓上經常將疑似沾有糞便的廁紙掉下，求問網民「可以去邊到投訴？」。從上載的照片可見，有明顯用過的廁紙掉在窗外的晾衣架，廁紙上沾有啡色的污穢物。

從上載的照片可見，有明顯用過的廁紙掉在窗外的晾衣架，廁紙上沾有泥黃色的污穢物。（FB「沙田之友」圖片）

她表示，早前已向房署投訴，「佢話唔會入屋睇，但會跟進」，翌日再交照片給屋邨辦事處職員看，對方稱會將貼通告提醒。惟半個月後，「紙碎都未見過一張」，樓上的高空擲廁紙行為卻仍然持續，「等到第3次嘅廁紙，今次係正窗台口，仲要有幾隻烏蠅通知」。

她立即致電辦事處再投訴，終於有職員上樓拍照記錄，惟翌日發現只有所住樓層的升降機旁有張貼通告，樓下大堂及升降機內都沒有，「我先知住果層投訴，佢貼返喺住果層同低高隔一層。真係多謝晒！」、「你張通告貼喺大堂或者電梯入面，我都當你想俾個警惕人呀」，質疑職員沒有盡力解決問題。

通告表示會加強保安巡邏，同時安排專責糾察隊巡邏。（FB「沙田之友」圖片）

根據新翠邨辦事處發出的通告，指在屋邨管理扣分制下，「高空拋擲破壞環境衛生的物件」會被扣7分；「高空拋擲可造成危險或人身傷害的物件」更會被扣15分，租戶若在兩年內被扣分累積計達16分或以上，會被終止租約。通告亦表示會加強保安巡邏，同時安排專責糾察隊巡邏。

有網民看完帖文都身同感受，指被高空擲物問題困擾多時，「投訴極都冇用」，亦有人建議報警處理。

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