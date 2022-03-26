OMEGAxSwatch│百人暴衝搶購震撼影片瘋傳　網民提3疑點揭事發地點

「OMEGAxSwatch」聯乘推出「MoonSwatch」系列生物陶瓷手錶，消息一出已引起哄動，由於價格親民及有市民打算炒賣，疫情下港人熱愛排隊的心被重新喚醒，吸引市民通宵排隊，今晨（26日）開賣後3間專門店都出現人龍，更有市民投訴出現南亞排黨打尖。

今午香港多個facebook群組瘋傳短片，顯示在商場內有逾百同時起跑，以衝刺式急跑跑向商店，你推我撞極其混亂。影片中拍到其中1條柱寫有「中環」字樣，但有網民列出3個疑點，認為現場並非香港，最後證實事發地點是台北的101專門店。台媒報道今早有逾300人在商場外等候，但店方在無預警下宣布只發放100個籌，引起民眾賽跑式「搶籌」。



香港fb群組瘋傳影片，顯示有上百人在商場內搶購OMEGAxSwatch的聯乘錶，影片中拍到其中1條柱寫有「中環」字樣，但有網民列出3個疑點，認為現場並非香港。（fb群組瘋傳影片截圖）

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OMEGA聯乘Swatch推出「MoonSwatch」登月錶，消息一出已成錶界震撼彈，香港有3間專門店今日開售，吸引不少人通宵排隊，店方則派籌供市民購買，每人限買2隻。旺角朗豪坊外早上9時已出現近300人人龍，更出現南亞排隊黨打尖起爭執的情況，更有南亞裔人士疑將籌號轉售。

今午多個fb群組傳出影片，有逾百市民湧入商場，疑正搶購「OMEGAxSwatch」登月錶。片中逾百人在商場中庭起跑，比馬拉松及賽馬起步更激烈，畫面一拉遠，原來另一入口亦有逾百人同時起跑，人們互相推撞，跑過了Swatch門市位置，在後方預先設立的位置圍作一團，後面的人再圍上去堆在一起，場面極度混亂。

片段令不少網民感無奈，「心酸，為咗賺一千幾百攪到咁」、「我以為拍喪屍片」、「香港人而家淨係識炒賣」。有留言強調，店方早已表明這系列的手錶非限量，將來會網上開賣，不明為何要瘋搶，亦有人質疑炒賣價值。

OMEGAxSwatch聯乘推出「MoonSwatch」系列手錶，定價2100港元，吸引部分市民搶購企圖炒賣。（官網圖片）

不過，有不少心水清網民提出疑點，綜合3個原因，推測瘋搶購表的影片不是在香港發生，首先是香港以派籌形式發售，顧客不需要奔跑瘋搶；二是影片中有人以國語說「小心、小心」；最後是片中未有出現南亞排隊黨。後來已有眼利網民認出，片中商場應該是位於台北101。

原來影片確實攝於台灣，同系列的「OMEGAxSwatch」登月錶亦於今日在西門印象店及台北101概念店開賣，該片攝於台北101門市。當地傳媒報道，由於101門市沒有做好人流管理，開賣後引發推撞，店方在無預警下上午宣布發放100張籌號，令民眾要以賽跑式湧去排隊領籌。

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早上9時左右，台北101商場外已聚集超過300人，但他們未排好隊而是擠作一團，店方逐以派籌方式決定購買順序，引發影片中的賽跑畫面。領到1號籌的市民稱昨晚9時開始排，現場沒特別安排，而且入口又多，故難以搞清楚誰先誰後。有排隊民眾稱未知發生何事就被人推撞，現場有人受傷，被踩到腳部流血。

由於「OMEGAxSwatch」登月錶定價親民，售價為2100港元，吸引更多市民想入手，部分人更有意炒賣。其中二手交易平台Carousell已有大批網民買賣，其中收購的網民單隻開價2200至6000元左右，收購價則多以3000元以下為主，放售者開價約4000至2萬元不等。

（綜合）