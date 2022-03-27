外賣放馬路邊待送遞　網民質疑污糟反被批大驚小怪：又唔係食個袋

第五波新冠肺炎疫情持續近3個月，晚市禁堂食措施令不少市民依賴外賣「醫肚」。有網民早前外出時見到，有送餐車手將一袋袋外賣放在馬路旁邊，疑正以手機處理訂單準備送遞，其間亦曾行開，遺下外賣於路邊，質疑相關做法有欠衛生。不過網民看過相片反認為樓主大驚小怪，指出送餐員大多同時處理多張訂單，而食物以膠袋放好，理應不會被污染，「基本上外賣十個有七個八個都係咁」。



有網民早前見到有送餐車手將一袋袋外賣放在馬路旁邊，疑正以手機處理訂單準備送遞，質疑相關做法有欠衛生，帖文引來網民熱議。（fb「真.屯門友」圖片）

該網民早前於facebook群組「真.屯門友」貼出相片，可見有外賣員正在單車旁邊使用電話，疑是正處理送餐訂單，而單車旁的馬路邊則放有至少3袋快餐店外賣，質疑外賣食物被放於路邊或有衛生問題。

樓主指出，送餐員一度離開現場，遺下食物於路旁，「問題係佢自己就上咗去攞餐，但啲嘢食就擺喺條街度」。他又質疑車手送餐前應先將食物放進保溫箱內，「其實唔係要佢好好服侍，但有個保溫箱你都唔放入去？仲有有冇見過倒瀉晒啲湯喺膠袋到之後喺你屋企樓下倒返入碗嘢度？」。

樓主指出，送餐員一度離開現場，遺下食物於路旁，又質疑車手送餐前應先將食物放進保溫箱內。（fb「真.屯門友」圖片）

不少網民看過帖文後指，送餐員一般要同時處理數張訂單，相中情況是正常做法，認為食物若已包好理應不受污染，只要消毒膠袋便可，「做外賣員都好辛苦，又唔係食個膠袋，況且可以叫佢掛喺門口，唔使面對面交收，消毒咪得囉」、「基本上外賣十個有七個八個都係咁，眼不見為乾淨，最多拎到個外賣同個袋消毒下」。

有網民更批評樓主大驚小怪，認為若介意衛生問題，大可自行到餐廳取餐，「一對手抽5-6袋，有保溫箱都要有手先打開，冇手開箱就係要搵位放，空出單手開箱㗎啦，咁大驚少怪，自己去抽返自己嗰份咪唔使怕」、「系統要送餐員拎咁多張單，邊拎得咁多？更何況而家選擇無接觸送餐都係放地下，所以我從來唔會放個紙袋喺枱，直接拎嘢食出嚟，如果有時間就外賣自取」。

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