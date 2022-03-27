2賊持槍打劫路邊外賣員　豬隊友拉扯間情急開槍　意外擊斃同黨

不怕神對手，只怕豬隊友！秘魯早前發生誤殺案，2名持槍賊人搶劫路邊1名外賣送餐員，3人拉扯期間，送餐員打算開車逃走，其中1名賊人情急之下開槍企圖阻止，惟誤中旁邊同黨的頭部，當場將他擊斃。開槍賊人見狀大驚急忙逃走，僅留下不知所措的送餐員。當地警方經調查，發現死者本身亦是送餐員，上月曾因偷車被捕，將追緝在逃的開槍劫匪。



秘魯2名持槍賊人搶劫路邊1名外賣送餐員，3人拉扯期間，送餐員打算開車逃走，其中1名賊人開槍企圖阻止，子彈卻誤中同黨的頭部，當場將他擊斃。（閉路電視片段截圖）

事發上周一（21日）晚上，27歲男子梅薩（Roberto Arturo Bazalar Meza）與同黨於秘魯瓦喬市（Huacho）持槍搶劫1名外賣送餐員。2人分別從兩邊走近坐在電單車上的送餐員，同黨掏出手槍威脅，梅薩則強行取下送餐員頭上所戴的安全帽。

送餐員面對兩賊雖感驚慌，但仍冷靜地打算「撻匙」開車逃走。持槍賊人見狀，情急之下突然開槍，沒料誤中站於旁邊的梅薩，一槍擊斃同黨。持槍賊人起初仍想將送餐員拉下電單車，但見到梅薩倒地後毫無反應才感驚慌，只好急急逃走，留下一臉茫然的送餐員。

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當地警方經過調查，得知梅薩與被劫送餐員本身屬同一外賣平台的員工，而梅薩上月曾因盜竊電單車被捕，未料獲釋後再次上街搶劫竟遭「豬隊友」誤殺。目前開槍賊人仍然在逃，警方目前正調查其身分及追緝下落。

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