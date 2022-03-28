警車公路亮警示燈　影線區急切線後即關掉　網民：為何切完即關？

網上流傳「車cam」短片，顯示有警車於元朗公路1個分岔出口前亮起警示燈，越過影線切線後隨即關上閃燈，引來網民熱議。有人指警車或因執勤而緊急切線，但亦有網民不解涉事警車切線後為何即關上警示燈，「真係趕會即刻熄燈？」，質疑司機或濫用警示燈。《香港01》正向警方查詢事件。



網上流傳「車cam」短片，顯示有警車於元朗公路1個分岔出口前亮起警示燈，越過影線切線後隨即關上閃燈。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

有網民前日（26日）於facebook群組上載「車cam」短片，指於元朗公路駕駛期間遭1輛警車亮起警示燈越雙白線切線，無奈表示：「唔知講咩好。」片中可見，事發時間為周六黃昏6時許，片主於元朗公路駕駛向元朗南及天水圍方向靠左線行駛，駛至近唐人新邨交匯處的出口前，1輛警方私家車於右線駛近並打左燈示意。警車未有即時切線，之後亮起警示燈，直至公路出口前才越過分流人字形標記的「影線」切線，並隨即關上警示燈繼續跟隨前車行駛。

事發經過逐格睇👇👇👇

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片段曝光後引起網民討論，有人認為樓主大驚小怪，指警車若遇上緊急情況，亮起警示燈或響警號示意便有權在安全情況下越線，「想投訴咪check下係咪on call做case，如果係緊急去call打橫倒後行都得」、「一來佢唔係閘你而令你有乜危險，二來佢閃燈響警號代表執行任務，基本上同救護車一樣」。

不過大批網民卻認為事發情況並非緊急，路面情況亦毋須於影線區切線，質疑警車為切線濫用警示燈，「樓主同前車距離都幾夠，要cut完全無問題，點解要行影線先？完全無必要」、「其實執行職務係會着燈閃到尾，呢個擺明係貪方便囉」、「救護車係長揈燈處於緊急狀態，而呢架警車只係行錯路，揈燈要求人讓畀佢cut，之後就熄返燈，即係一啲都唔緊急，根本兩回事嚟」。

《香港01》正向警方查詢事件。

警車硬cut的士片瘋傳 網民質疑危險駕駛：條路無車根本毋須硬cut



去年網上亦有車cam片段瘋傳，顯示有的士凌晨4時許於路面疏落的灣仔告士打道行駛時，遭1輛警車於短距離內「硬cut」，令的士需要急剎避免追撞。由於警車「打燈」示意後即連切兩線，而事發時並無響號或閃燈示意正在執勤，加上路面沒有其他車輛，有網民質疑警車未有留意路面情況，切線行為有危險駕駛之嫌。

警方發言人回應事件時表示，警員駕駛車輛執勤時，在任何情況下均應遵守相關的交通法例及以路面安全為首要考慮。港島總區交通部會了解事件，如證實有人員違規，定必嚴正跟進。



網上流傳「車cam」片段，顯示1輛的士於凌晨時分遭警車強行切線，引起網民討論。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）