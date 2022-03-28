快測包「跳樓價」每支$3　港男開PO呻：炒燶咗點算…　網民教咁做

【快速測試套裝／快測包】本港第五波疫情下快速檢測套裝需求急增，惟隨着供應增加及政府派發物資包，快測包價格愈來愈便宜，如深水埗電子特賣城以100元出售20支裝「Green Spring快速檢測套裝」，即平均每支只需5元。有網民於討論區發文指，以「跌樓價」每支3元價格出售Goldsite快速測試套裝，更問「炒燶咗批快速檢測點算？在線等」，引來網民熱論。有人建議樓主「當買過教訓啦」，亦有網民指快測套裝需求已大減，建議再減價促銷。



有網民於連登討論區以「炒燶咗批快速檢測點算，在線等」為題發帖，指正以「中銀跳樓價」促銷快速測試套裝。樓主上載圖片，可見一箱箱快速檢測套裝整齊排列，商品介紹則指以每支3元價格出售Goldsite快速測試套裝，「一共80箱，最少5箱，完全係中銀大廈跳落嚟，跳樓價。歡迎pm」。

帖文引來網民熱論，感嘆「早個月$30 一支，而家$3支，喺香港炒嘢先發達」、「最癲$150／支都買過」、「呢啲炒風1星期都頂盡，啲人一開始買係因為驚冇得買，但眼見周街都係就自然等減價」、「血本無歸」，認為涉事賣家「當買個教訓啦」、「抵死，冇人可憐你」。亦有人建議樓主持貨等候第六波，「Strong hold等第六波」、「如果第六波距離第五波好遠就會炒得起，物流問題，一定會滯後」。

翻查資料，該快測套裝出售帖文於Facebook群組「創業王香港批發網」發布，凌晨發帖至今暫未見有人回應帖文。

本港第五波疫情持續嚴峻，不少市民都會用快速測試包自我檢測。（資料圖片）

快速測試陽性登記平台啟用｜呈報方法、期限須知一覽｜附網址連結

政府衛生署衛生防護中心正式推出快速測試陽性登記平台。

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