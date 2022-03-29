又有人肉霸位！四眼男企錶位阻駛入　除罩粗口辱罵司機：唔得呀？

人肉霸位再現！昨晚（3月28日）網上流傳一段影片，1名男子站在路邊咪錶位中央，當有私家車準備駛入時，即表示「我架車嚟緊」，私家車司機即時與男子理論，惟對方仍企硬不願離開，甚至除下口罩不斷用粗口辱罵司機，着他不滿可以報警。



網上流傳一段影片，1名男子站在路邊咪錶位中央，當有私家車準備駛入時，即表示「我架車嚟緊」。（FB「車cam L（香港群組）」截圖）

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有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載有關行車記錄儀（車CAM）片段，顯示昨晚6時許，屯門新墟1名四眼男子站在河旁街的車位中央，當片主駕車駛近時他即表示「我架車嚟緊，喺後面嚟緊」，片主與車上乘客隨即跟四眼男理論，質疑「但我到先喎」，惟四眼男反駁「我霸緊位嘛」，並反問「唔可以霸位咩？」。

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另一條手機拍攝的片段可見，私家車疑照樣倒駛入車位，並稱「你真係未俾人公審過？」、「邊有人肉霸位㗎大佬？」。惟四眼男不願返回行人路，並一度拉低口罩狂飆粗口辱罵司機，「九唔搭八，你老X一嘢隊埋嚟」、「點X樣呀而家？唔得呀？」，私家車最終駛離車位。

影片引起網上熱議，不少人都批評人肉霸位無恥，「最緊要夠惡」，亦有人指車主最終離開只會縱容他，「報警啦！走即係助長呢啲人」、「你停喺到拉手掣，睇下邊個耐性好」、「下次唔好走啦，條路塞咗大把人幫你罵佢啦」。不過有網民則表示遇着這些事都要小心安全，因不知對方有什麼背景，「呢啲最煩，拗贏咗都費事泊，隨時俾人搞部車」。

日前網上亦瘋傳另一段女子擋在私家車車頭阻礙司機泊車的片段，當原本在車位的私家車準備離開時，女子一直站在後車前方，甚至怒拍後車的引擎蓋指罵，其舉動立即引來網民狠批，直斥「真係好肉酸」。

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究竟霸車位是否合法？根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5000元或監禁3個月。