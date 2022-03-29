網戀騙案│港女突遇型男搭訕　贈鄭若驊美照　被讚火辣對話超展開

網上情緣騙案時有所聞，一定要小心騙徒埋身！有港女於討論區分享多張對話截圖，顯示突然有「外國型男」傳來訊息，稱希望結識樓主，不過樓主察覺有異，懷疑對方是騙徒，於是向網民求教如何出招應對，並展開了超爆笑「騎呢」對話，其間更向對方傳送律政司長鄭若驊美照，對方即激讚「妳看起來非常棒又火辣？（You look so good very hot?）」，後續對話更超展開。

去年也有香港女生遇上類似騙案，有自稱任職飛機師的外籍男子傳來訊息，對方更附上多張靚仔機師照片，女生則以以新民黨立法會議員葉劉淑儀的玉照相贈，博得對方大讚「Wow you look so beautiful」（妳很漂亮），結果非但令網民笑爆。當時葉劉淑儀回覆《香港01》查詢時笑稱：「好遺憾等到70歲先有人讚靚。」又謙稱自己的腿不算美，更坦言自己亦曾收過類似的挑逗訊息，但她即時刪除不會中計，更呼籲巿民要多加提防，以免被騙。



網上情緣騙案時有所聞，一定要小心騙徒埋身！（反詐騙協調中心影片）

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「Hello」上網時遇到簡單1句打招呼留言，卻要格外提防。有港女於連登討論區以「［請出招］ 有外國大隻佬白撞想呃小妹錢」為題發文，指周一（3月28日）突然有外國帳戶男子私訊說想結識她。不過樓主發現，該名自稱來自美國的男子，Google電話號碼竟顯示「+234」，即來自西非國家尼日利亞，令樓主起疑，質疑是「欺騙我感情」。

起初樓主與男子寒暄幾句，問對方在做什麼，以及是否知道男星韋史密夫（Will Smith）於奧斯卡頒獎禮發生的掌摑事件等，卻發現男子的英文「不似預期」，例如回覆做什麼時，以「I am just Charing with you（我在與妳收費）」，樓主不明所意，追問下男子改說是「Chating」，惟需樓主糾正是「Chatting」。樓主又以香港潮語「I go to school by bus」試探男子，竟獲回覆「Ohh that good（那挺好）」。樓主形容是「雞同鴨講」。

異地情緣可遇不可求，如果有個陌生外籍機師傳來訊息，還是要小心提防！（警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖）

騎呢對話紀錄截圖▼▼▼

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男子之後更進取，主動傳送聲稱是自己的相片予樓主，又期望樓主提供個人照片。樓主於是應網民建議，傳送律政司長鄭若驊照片，獲對方指「妳看起來非常棒又火辣？（You look so good very hot?）」。男子似乎未滿足，傳送自己另一張個人照，並問樓主可否再次看她的相片。最終經過一輪「騎呢」對話，男子似乎已放棄，樓主傳送的訊息都只有「單剔」，意味對方未有接收到訊息。

專門踢爆詐騙者的Twitter帳戶，去年已貼出該名男子相片被騙徒利用。（twitter截圖）

帖文引來大批網民留名追看，直指「笑到標眼水」、「笑到肚痛」，亦有網民指男子英文太差，難以溝通，「英文可唔可以好少少先扮鬼佬」、「啲英文睇到我搲晒頭」、「唔好玩嘅，對方英文太差根本雞同鴨講」。也有網民笑言「佢係咪收工了」。

同場加映：網戀騙案｜美腿照被「靚仔機師」激讚 葉劉：遺憾70歲先有人讚靚

去年有網民在討論區分享多張WhatsApp對話截圖，顯示1位自稱任職飛機師的外籍男子胡亂傳來訊息，對方傳來多張外國機師的型仔照，不過醒目的樓主早察覺異樣，2人因而開展了一段超騎呢互相「認識」的對話，其間更以新民黨立法會議員葉劉淑儀的玉照相贈，博得對方大讚「Wow you look so beautiful」（妳很漂亮）。對方令網民爆笑連連。



新民黨立法會議員葉劉淑儀經常在社交網站上載自己的生活照，當中不乏展露其美腿。（Regina Ip 葉劉淑儀@Facebook）

港女與「型仔機師」騎呢對話紀錄截圖▼▼▼

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有人發現那些照片的真身，其實是德國網紅機師「pilotpatrick」，他在IG擁有77.9萬粉絲。（IG「pilotpatrick」圖片）

新民黨立法會議員葉劉淑儀經常分享生活照▼▼▼

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有網民就教路1招必定能悉破網上騙徒，「試下send家燕媽媽畀佢，如果佢話你正就係騙徒」。有人則根據對話截圖上的電話號碼，傳訊息給「機師」爆大鑊，直言要「連登仔集體反擊班詐騙集團」。