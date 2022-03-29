21歲女離開家暴前男友　家中慘遭男方捅死　3歲兒目睹全程沾血漬

對於一些長期受伴侶暴力對待的受害者，要逃離另一半的「掌控」並非易事。最近新西蘭發生1宗讓網民既憤怒又惋惜的慘案，1名21歲母親在住所遭前男友用利器捅死，身上有多處傷痕，3歲兒子更在現場目擊過程，雖沒有受傷但全身沾上血漬。前男友目前被控謀殺、有惡性意圖進入處所和家暴罪，不准保釋。



新西蘭日前發生1宗謀殺案，1名21歲母親在住所遭有家暴前科的前男友用利器捅死。（網上圖片）

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事發於新西蘭新南威爾斯州紐卡素一處郊區，警方於上周五（25日）晚上近11時接報，指有男子闖入21歲女子安德森（Mackenzie Anderson）住所，可惜當警員到場後，已發現安德森身上有多處傷口，當場死亡，疑犯為22歲男子湯普森（Tyrone Thompson），同時是安德森前男友，他在警員抵達現場後稱手部受傷，被送院診治。

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經初步調查，當地警方指安德森3歲的兒子在案發時同在現場，他與疑犯並非父子關係，被發現時身上沾有血漬，但沒有受傷，目前交由親戚照顧。有指揮官向傳媒表示，疑犯作案手法兇殘，「我花約20分鐘翻查警員隨身攝錄機的片段，看到了非常駭人的場面」。

據報湯普森早前已因家暴案而受查，但其後獲有條件保釋；他目前於紐卡素的法院受審，被控謀殺、有惡性意圖進入處所和家暴罪，法官已拒絕其保釋申請。

案件引來不少網民討論，事後有人找到死者多個社交平台賬戶，發現她生前曾在TikTok分享影片，親身講述為何與前男友分開，疑似曾被男方暴力對待，網民心痛其遭遇，紛紛在安德森的住所外放上鮮花，又要求法院嚴懲兇手。