大男人阿爸為養家吞聲忍氣　家人被恰必出頭　網民感動：最有型！

愛在心裏口難開，尤其是上一輩的父親，習慣維持一家之主的形象，往往很難開口關心家人。有網民最近就在討論區分享父親的故事，指父親非常大男人主義，但早年為了養家，在職場上願意低聲下氣，讓全家人至今生活無憂。即使現在父親間中也會發脾氣罵人，「但係只限於有人恰我阿媽或家姐」，父親種種舉動和犧牲均令家人非常感動，坦言「可能唔算咩好偉大嘅事，但係我覺得阿爸咁樣嘅男人最認真最有型」。



樓主發文感激自己父親，稱父親雖然是個大男人，但為了家人，往往願意在職場上低聲下氣，才得以讓一家人生活無憂。（《父親與伊藤先生》劇照）

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樓主在香港討論區以「曾經為屋企人做過最感動嘅事」為題發文，表示自己最近準備結婚，才得知父親過往是個「大男人主義到爆炸嘅人」，非常愛面子又死不認錯。他指早年母親懷了姊姊，父母才會結婚，父親亦因此找正職以養家活口。當時父親僅中五畢業，起初公公婆婆極力反對樓主父母交往，認為父親沒有前途，「一定會餓死老婆瘟臭屋」，但父親卻努力工作，只為妻子和女兒三餐溫飽。

在職場上，樓主指父親「基本上咩正當職業都試過」，曾被僱主拖糧和無故責罵，但他都會低聲下氣認錯，只求保住工作。樓主感歎道，「由家姐出世到我出世隔咗4年，阿爸用5年時間由完全冇工作經驗到叫做唔需要再憂柴憂米」，一家人幸福美滿。直至現在，即使父親間中還是會發脾氣罵人，但「只限於有人恰我阿媽或家姐」，因為對父親而言，家人比自己面子更加重要，「可能唔算咩好偉大嘅事，但係我覺得阿爸咁樣嘅男人最認真最有型」。

帖文引來網民大讚，認為樓主的父親是「真男人」，留言稱「你好幸福，有這樣的父親」、「有膊頭！能屈能伸！真男人！」、「出面有幾辛苦都好，返到屋企有太太煮的飯、煲的湯，同埋得意的小朋友，俾人鬧幾委屈，真係有咩所謂」，提醒樓主應好好珍惜眼前人，報答父母。

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