男友出軌、愛貓離世　女生4天連遇7件黑仔事爆喊　情侶打氣超暖心

人生總有不如意的時候，若在低潮時有人願意拉一把安慰，相信更容易重新振作。有台灣女生於討論區發文分享好人好事，指最近她連續4天諸事不順，包括交往4年的男友出軌、養了13年的貓貓無預警離世等。女生日前上班時忍不住躲到後巷爆減，這時有對情侶見狀上前安慰她，聽她訴說心事，最後還遞上1張打氣紙條，令她十分感動，於帖文大讚該對暖心情侶，「非常謝謝你們，多虧你們，我現在振作起來了」。



有台灣女生於討論區發文表示，最近連續4天諸事不順，包括男友出軌及貓貓無預警離世，日前爆減時獲路過情侶打氣安慰，感到暖心。（《太陽的後裔》劇照）

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該名女生於Dcard討論區以「被一對小情侶暖到了」為題發文表示，日前交往4年的男友出軌，2人其後分手；第2天早上陪了她13年的貓貓無預警離世，下午媽媽出車禍，需入住加護病房；第3天中午，銀行通知她信用卡被盜刷40萬元新台幣（約11萬港元），晚上爸爸從醫院回家的路上，不小心摔下樓梯，導致左手骨折。

「黑仔運」總是一不離二，二不離三，第4天早上，她去上班時被澆花的路人潑到一身濕，到了上班的餐廳後，有「奧客」（西客）刁難說湯不夠濃，她當下終於忍不住難受的情緒，直接放聲大哭，隨後獨自默默走到後巷爆喊。

此時，有對好像是餐廳客人的情侶走到她身邊，女客人遞上紙巾安慰，並幫她擦眼淚，又說若不介意，可說出心事釋放情緒；男客人則買了1瓶水給她，於是她一口氣將這幾天發生的事說出來，女客人安慰道「謝謝妳願意告訴我們這些事，希望妳父母可以早日康復」。

最後該對情侶離開前，男客人還給了她1張打氣紙條。（「Dcard討論區」圖片）

最後該對情侶離開前，男客人還給了她1張紙條，上面寫道「辛苦了！但妳現在的功課是要把自己照顧好，這樣妳才有力氣去面對妳所遇見的種種困難！請加油！」，她十分感激該對情侶的暖心行為，因此發文讚揚2人。

不少網民留言大讚該對情侶並安慰樓主，「也太誇張慘了，好心疼啊」、「拍拍你，給你一點快樂加好運，加油」、「祝父母早日康復，也要照顧好自己喔！」、「辛苦了，願一切都好轉」、「關關難過關關過」、「經歷過的會成為你最堅硬的武器！」、「小情侶人真的很好，相信妳後面遇到的人都會很好」。

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