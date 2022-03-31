男子被螞蟻咬傷　3小時後嘴唇發黑送院亡　被咬出現6徵狀要即求醫

螞蟻雖然細小但都要小心，否則隨時致命。台灣桃園一名30歲男子在工地遭螞蟻咬傷後感到身體不適，於是回到休息室休息，詎料3小時後嘴唇發黑昏迷，送醫搶救不治。警方正調查工人死因。



綜合台媒報道，桃園市大園區30歲余姓男子在工地任職司機，周二（3月29日）中午告知同在工地上班的表哥自己被螞蟻咬傷，身體感到不適，要到休息室休息。

男子被螞蟻咬傷後送院不治。（資料圖片）

約2小時後、當日下午2時，表哥到休息室查看余男情況，當時余男仍說自己身體情況有好轉。惟表哥1小時後再次探望，發現余男嘴唇發黑失去意識，立即報案求助，余男由救護車送醫院搶救，惟最終不治。

警方正調查余男死因是否與螞蟻咬有關，有待解剖確認。

被咬後出現6徵症要立即求醫



根據本港衞生署《中毒直擊》，香港被有毒節足類動物咬傷及螫傷事故，部份由螞蟻引致。其中紅火蟻叮咬後，傷口會灼痛，其後於一兩天內形成非常痕癢的白色膿疱，痛楚及膿疱或會持續10天，並可能留下永久的疤痕；由於破開傷口可能出現細菌感染，所以傷者不應將膿疱刮破，應讓它自然消退。

根據本港衛生署《中毒直擊》，香港被有毒節足類動物咬傷及螫傷事故，部份由螞蟻引致。（漁護署圖片）

衞生署又說，如遭咬傷後出現以下6個嚴重徵狀，須即時求醫：

1）身體多處皮膚感到痕癢

2）面部腫脹，連嘴唇、舌頭、喉嚨及上呼吸道也腫脹起來

3）全身皮膚發紅

4）心跳加速

5）頭暈或昏厥

6）氣喘或呼吸困難



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當然，如果感到身體不適，就要盡快求醫！