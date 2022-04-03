被上司針對調去庶務部　打工仔當公司自修室讀碩士：呢度喺天堂！

被上司投閒置散也毋須灰心氣餒，只要懂得在逆境中尋找出路，同樣可在職場中活得精彩。facebook專頁「辦公室日報」近日分享讀者投稿，有打工仔表示因與上司工作上意見不合而被針對，被調職到實質是「庶務部」的銷售支援部門，上司更明言是將其「投閒置散」，但他沒有因此意志消沉，反將辦公室當作自修室，於上班時間讀書考碩士學位，充實自己。他指出，該部門冗員多，分工後工作量近乎零，笑言「而家冇嘢做又有糧出，感覺就好似攞咗獎學金一樣」，大呼「爽呀！」。



有打工仔於網上發文表示，被上司針對投閒置散，但他沒有因此意志消沉，反將公司當作自修室，讀書考碩士學位充實自己。（《未生》劇照）

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FB專頁「辦公室日報」近日分享讀者的投稿文章，有打工仔表示，由初入公司至現時，銷售部門的上司都非常討厭他，「簡直視我為眼中釘」，因他認為上司的工作方式已不合時宜，指出上司經常催迫同事親身去見客，但其實很多客戶已一早確認會簽單，根本毋須再走多趟，全部同事也對此有同感，「不過冇人敢出聲，得我會駁嘴同埋提出質疑」，上司因而不滿他不聽話，批評「練精學懶，藉口多多唔想見客」。

投稿打工仔與客戶同樣不滿銷售部上司的工作方式▼▼▼

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因為被上司針對，原本他已「做到冇癮」打算辭職，怎料此時上司將他調去銷售支援部門，這個部門美其名是做行政和支援的工作，但實質是「庶務部」，上司更明言是將他「投閒置散」。

他指出，在上司的角度，這是一種懲罰，因在「庶務部」沒學習機會，加上不能見客，只能賺取底薪，沒有佣金，殊不知這個部門原來是天堂，因勝在員工多，分工後工作量近乎零。「庶務部」的同事上班生活多姿多采，有女同事製作咕𠱸，放在自己的手作網店出售，其他同事則讀日文、煲劇、看小說、秘撈，「點解咁過分而主管完全唔理？因為讀緊日文準備考N2嗰個咪就係主管囉！」。

看到轉機，他立即撕掉辭職信，開心道「而家冇嘢做又有糧出，感覺就好似攞咗獎學金一樣」，而且同事們還好像有共識一起做冗員，非常團結，「上下一心冇人搞搞震」。他完全沒有因被投閒置散而意志消沉，笑言「Office已經變咗我嘅自修室，爽呀！」，更說待之後成功提升學歷，再慢慢找新工作，「到時我派散水餅一定會預埋之前嗰位上司」。

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