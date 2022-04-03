阿媽次次出街買餸同人吹水個幾鐘　港男呻呆等好攰　網民稱係好事

買餸期間與他人「吹水」，聊八卦、交換平價貨情報是不少師奶必做的事，但有港男於討論區發文大呻，日前打算做幾天孝順仔陪媽媽去買餸，但發現真的很累，媽媽經常與街市檔主及街坊「吹水」，致每次出門買餸都花至少1個半小時，令他大感無奈。



有港男於討論區發文表示，媽媽每次買餸都與街市檔主及街坊「吹水」，花至少1個半小時才回到家，令他大感無奈。（《師奶MADAM》劇照）

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該名港男於香港討論區以「點解啲老母咁鐘意喺條街同人吹水？」為題發文表示，每次出門陪媽媽買餸都感到很累，「攰唔係幫佢拎餸拎得攰，而係每次出街都搞好耐，每次出街都好似女王巡遊咁」，媽媽經常在街市與檔主「吹水」，回家途中遇到熟人又會「吹好耐水」。

他指出，媽媽曾在街上與一位大嬸聊天半個多小時，他站在旁邊兩手拿着餸菜真的很累，想拿手機出來玩也不行，直至大嬸接到來電，媽媽才肯離開。他問媽媽兩人是否很熟，媽媽回答「啊，上星期落街買菜識嘅，原來佢係樓下陳師奶個親戚，真係有緣！」，他無奈道，「哇，隔到咁遠你都識，睇唔透，唔怪得次次買餸出街起碼個半鐘，吹水都唔知吹幾耐！」。

有網民指出媽媽多與他人聊天是好事，「係好事來㗎，老人家識多啲人講多啲嘢，患腦退化症嘅機會就少好多」、「我媽都係咁，佢講話其實佢成日一個人喺屋企好悶，無人傾計（偈），所以出到街，遇到啱傾就傾多幾句，解下悶」、「呢個係老人家嘅生活社交，好正常喎」，有網民提醒「傾唔緊要，最怕嗰啲企喺路中心嘅人，阻住晒其他人行」。

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