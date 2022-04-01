救唔救？病重爸要打續命針每次逾萬台幣　窮兒子苦惱：沒能力負擔

雖說親情血濃於水，但面對病重患者醫療開支十分沉重，救與不救是人生最難做的抉擇。有台灣男生於討論區發文表示，爸爸近日病重到已不太能認到人，需打針續命，但每針費用達1萬多元新台幣（約2700港元），往後還需要打。他指自己平日交家用後已沒餘錢，實在沒能力負擔醫療費，但又怕不出錢會被說不孝，因此陷入苦惱，不知應否繼續為爸爸續命，網民亦深深感受到他的無奈，慨嘆「現實與道德之間的拉扯，唉」。



有台灣男生於討論區發文表示，爸爸近日病重需打針續命，但每針需1萬多元新台幣，他沒能力負擔醫療費，但又怕不出錢會被說不孝，因此陷入苦惱。（《請不要在病房裏唸佛》劇照）

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該名男生於「爆廢公社–匿名公社」以「關於生死」為題發文，指爸爸近日病重到幾乎無法自理生活，「連自己的兒子都認不太出來了」，醫生問家屬打續命針與否，稱「一針要一萬多塊錢，往後都要打」。

男生經濟條件不佳，為是否救爸爸陷入苦惱，又指出平日給孝親費（家用）後已幾乎無法負擔自己的生活，遂問網民「到底是親情重要，還是活着的人重要？」，並說有能力負擔一定會為爸爸續命，但問題是現在根本沒能力。

有網民留言表示，「反正做了放棄治療決定的人就會背負弒親兇手的名聲，直到所有人遺忘此事，所以……唉，時代的悲哀」、「現實與道德之間的拉扯，唉」、「人總有一天會離開的，這是快或慢，如果我是病患為了不拖累兒女，就會讓自己解脫，兒女有自己的人生要過！」。亦有人建議樓主可與院方商討應否病人續命，或者找福利機構諮詢幫忙。

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