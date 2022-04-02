台爭鮮推限定「神秘白飯」賣100元　翻轉超有料　網民激讚抵食

難度是白飯壽司重現江湖？台灣有網民日前到爭鮮壽司店購物，發現凍櫃裏出現名為「神秘海味」的產品，盒內全是白白的，怎看也只有白飯，標價卻高達100台幤（約27港元）。照片引起網民熱議，有人笑言這是「國王的便當」，惟有許多熟懂門路的網民解釋，這是「盲盒壽司」，配料在白飯的底部。後來台灣爭鮮亦在網上發帖，稱這是愚人節活動，配料的確在飯下面。網民看到白飯反轉後的確超多食材，紛紛大讚好抵食！

雖然香港爭鮮沒發售同類產品，但香港網民就聯想到港人集體回憶之一的明將的「白飯壽司」，其實日本有連鎖壽司店真心推出白飯壽司，但賣點是白米的味道而非惡搞。



有台灣網民發現壽司店賣「神秘白飯」。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

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樓主在facebook群組「爆廢公社公開版」上傳圖片，只見壽司櫃有2盒相當顯眼的白飯，產品名叫「神秘海味」，售100台幣（約27港元），膠盒來目測只有白飯，樓主笑言「真的很神秘」。

網民爆笑稱這是國王的便當，「海裏的浮游生物嗎？」、「這是用傳說中的靈鳥，烏骨雞煮出來的飯，高檔貨你不懂」。不少知道內情的網民留言解釋，不是只有白飯，而是「壽司盲盒」，配料在白飯下方，「有吃過，料都在飯下面」，屬愚人節的限定產品、「這其實是散壽司」。

後來台灣爭鮮在facebook發帖，這其實是愚人節餐盒「飯裡藏鮮」，綜合了多種海鮮食材，用壽司飯蓋住。亦有網民買來「開箱」，發現份量有驚喜，絕不是白飯壽司，反而十分抵食。

白飯壽司是港人集體回憶，當年明將壽司曾推出不少創意「暗黑料理」，網民笑言去光顧是「打大佬」，除了知名的紅豆軍艦外，網上更有「白飯壽司」圖片，在白飯之上放芥末，再蓋一層白飯。惟當時有傳白飯壽司其實只是食客惡作劇，自行組合拍照，不過，後來有日本的迴轉壽司店真心推出白飯壽司，但出發點是強調日本白米的味道。

（綜合）