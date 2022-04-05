清明節丨男生站墳墓頂影片瘋傳　持水喉扮小便　網民：動作極犯禁

清明節是孝子賢孫祭祖的日子，傳統習對拜祭禮儀十分講究，掃墓時有不少禁忌須嚴守。台灣網絡流傳影片，有青年竟站到墓碑上，持膠水喉向附近的墓地灑水，其間更一度將水喉放近下體位置，擺出裝作小便的動作，表現興奮。影片曝光後引來討論，網民紛紛批評涉事青年動作極犯禁，完全不尊重先人。



台灣網絡流傳影片，有青年竟站到墓碑上，持膠水喉向附近的墓地灑水，更一度將水喉放近下體位置，擺出裝作小便的動作，被斥不尊重先人。（tg「黑色豪門企業」影片截圖）

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Facebook專頁「黑色豪門企業」貼出相關影片的連結，指有年輕人竟於清明掃墓期間，走到墳墓上拍影片，「現在年輕人真的是，掃墓掃得太無聊了」。片中可見，1名穿紫色恤衫及深藍色長褲的青年站在大型墓地的墓碑頂，持長膠水喉向身旁四周灑水。男生一時以膠水喉向天射水，並不時搖晃水喉導致水花四濺，他之後更將水喉放近下體位置，擺出猶如小便的動作，過程中不時面露興奮表情。

片段曝光後即引起討論及瘋傳，不少人批評涉事男生行為過分，對祖先極不尊重，「現在年輕人怎麼了？」、「與祖先同樂？那就下去陪祭好了啊」、「祖先托夢想當IG網紅？」。亦有人笑言，男生拍片後或需承受不能想像的後果，因在墳場拍照是犯了忌諱，裝作在墓地小便更是完全犯禁，「晚上墳主入夢來找你開趴」、「阿公晚上會去找他」、「單純想試試會不會被跟而已？然後真的被跟了，就跑去找法師」。

按圖了解清明節祭10大忌諱👇👇👇

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台灣命理塔羅牌專家小孟老師列十種人不宜掃墓，（點圖放大閱讀）▼▼▼