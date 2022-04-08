內地增逾2.4萬確診　Omicron BA.2感染2症狀注意！康復者可再染疫

【Omicron症狀／BA.2／Omicron XE／BA 1.1】內地新冠肺炎疫情近日反彈，昨日（ 4月7日）新增1576宗新冠病毒本土確診病例，以及22561宗本土無症狀感染個案，當中重災區上海佔逾2.1萬宗。而今波疫情主要是Omicron變種病毒第二代BA.2，傳播力較BA.1高約三成。究竟Omicron BA.2威力有多強？新一波疫情有多嚴峻？有什麼症狀病徵？以下一一拆解。



內地新冠肺炎疫情近日反彈。（資料圖片）

目前Omicron最常見三種譜系為BA.1、BA.1.1和BA.2，內地目前疫情主要受BA.2影響。

Omicron BA.2威力如何？



雖然Omicron BA.2傳播力較BA.1高約三成，惟數據顯示住院風險相差不大，威力未有明顯增強。

曾感染Omicron會再感染？



研究指出，曾感染BA.1的人，有機會再感染BA.2，惟情況不算常見，症狀亦不嚴重，加上隨着接種疫苗、包括第三劑疫苗覆蓋率提升，感染過Omicron的人也產生抗體，故BA.2風險相對減少。

Omicron新冠肺炎變種病毒令全球疫情升溫。（資料圖片）

Omicron BA.2有什麼症狀？



美國疾病控制和預防中心（CDC）發現，BA.2與BA.1感染後常見症狀大同小異，主要是頭痛、喉嚨痛、打噴嚏、流鼻涕、身體疼痛等，而美國國家醫學圖書館（The United States National Library of Medicine，NLM）指出，BA.2與BA.1較不同的兩個症狀是頭暈及疲勞。

其實除了Omicron BA.2，還有兩個Omicron變種需要關注，例如蘇州發現疑似全新Omicron變異株BA.1.1進化分支，該分支於本土病例和輸入病例資料庫、全球新冠病毒GISAlD資料庫中，均未發現新冠病毒基因組高度同源序列；英國近日則錄得多宗BA.2與BA.1混合個案，命名為Omicron XE，其傳播速度比BA.2高大約一成，同樣不容忽視。