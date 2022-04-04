上海電視新聞翻譯出錯！浦西英文竟變Pussy　網民質疑非編輯責任

這次尷尬大了！有內地網民發現，上海電視台1則英文新聞報道中，字幕竟將「浦西（Puxi）」的地名翻譯成「Pussy」（可譯作「小貓」，同時也有「女性生殖器官」的意思）。事件引來網民討論，有人狠批電視台未有做好把關，「你們的英語是誰教的？不審核的？」，但也有人質疑事件不屬編輯責任，稱字幕或是由人工智能自動生成。



有網民日前發現，上海電視台上周五（3月31日）播出的英文新聞報道中，字幕翻譯犯下嚴重錯誤，「浦西」的地名竟被翻譯成「Pussy」。（微博圖片）

內地傳媒報道，有網民日前發現，上海電視台上周五（3月31日）播出的英文新聞報道中，字幕翻譯犯下嚴重錯誤，「浦西（Puxi）」的地名竟被翻譯成「Pussy」，令人聯想到女性下體的意思，看得非常尷尬。

相關截圖極速被網民瘋傳討論，有人狠批事件屬不能原諒的錯誤，發炮怒轟：「真的是一塌糊塗！正規的電視台竟然把浦西翻譯成Pussy，你們的英語是誰教的？不審核的？阿貓阿狗都能做英語編輯？坍台到家！而且是國際坍台（原指垮台，有「丟臉、出醜」的意思）！這讓外國人看了是什麽感受？中國英語最強城市之一就這水平？貽笑大方！」

不過也有網民認為是口譯導致的錯誤，甚至有人質疑字幕由人工智能「自動生成」，事件並非編輯責任，「我覺得很像是1個人英文口譯，然後自動生成英文字幕的，Puxi和Pussy的讀音太像了，就生成了Pussy」、「字幕是AI智能翻譯的，編輯很無辜」。有人則笑言該錯誤是刻意的節目效果，「故意的吧？」、「這樣才有人看嘛」。

印傭爆笑英文訊息 網民估「meet cow」咩意思 得奶奶知答案係…



有人妻分享奶奶與印尼傭工的對話截圖，訊息上除了英文文法奇怪，用字亦令人摸不着頭腦，遂邀請網民齊齊解謎，交出創意答案。樓主最終公開奶奶的解畫，指訊息意思應為「太太唔好意思，牛仔骨未醃，如果要用啲乜嘢，我等你返嚟屋企先」，很多人大讚「奶奶真心勁」。



從對話截圖所見，印尼姐姐表示「meet cow, not give something」以及「I waiting madam, if want give something」，雖然用字簡單，但串連在一起卻令人看不明白。（FB「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）