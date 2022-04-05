油麻地兩餸飯店超長人龍　放工時間300人排買飯　網民：以為免費

疫情下晚市禁堂食等防疫措施仍維持一般時間，「兩餸飯」成為忙碌打工仔的恩物。有網民拍攝照片及影片，顯示昨日（4日）放工時間，油麻地1間人氣兩餸飯店竟出現長長人龍，目測至少有300人排隊等買飯，場面墟冚，引起網上嘩然，不少人都驚嘆「點解香港人咁鍾意排隊，唔知以為有免費派飯」。



網民Alex Lam分別在facebook「香港突發事故報料區」及「香港兩餸飯關注組」上載照片及影片，顯示昨晚6時許在油麻地1間兩餸飯店外出現超長人龍，差不多排到街尾，而直到8時仍有大量市民正在排隊買飯，比等巴士人龍還要誇張，甚至有警員一度下車到場觀察。

帖文引起網上熱議，網民都紛紛表示誇張，「係唔係抵食到要咁樣排呀」、「免費都唔想排咁耐啦」、「買個飯返屋企都11、12點？」、「阿姐做到手軟」，又笑言香港人最愛就是排隊，「因為可以消磨時間」。

直到8時仍有大量市民正在排隊買飯，比等巴士人龍還要誇張，甚至有警員一度下車到場觀察。（FB「香港突發事故報料區」圖片）

不過有網民分析指，該店價格不高，「呢個價錢好迎合呢個疫情下經濟低迷的社會」、「啲餸少失準，總有幾款啱口味咁」，又認為買兩餸飯方便不用煮，「如果要買埋屋企人嗰份都可以理解，唔使周圍撲買呢間買嗰間」，亦有人表示日前有電視台節目介紹過該店，令更多人想試一試，「電視效應，跟風排隊」。

根據該店在門外貼出的價格表，兩餸飯飯盒售36元一盒，三餸飯或淨小菜則盛惠45元一盒。

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