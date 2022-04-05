清明節丨已移民朋友拜託掃墓時順路代上香　港男斥黐線：搵親戚啦

清明時節是孝子賢孫登高掃墓的日子，但總有人會因各種原因未能到場表達心意。有網民早前發文，指向已移民台灣的友人提及，為了避開人潮選擇於清明節過後才會掃墓，沒料對方得知竟要求他順路買花及上香予其祖父母，令樓主相當愕然，「係搵都搵親戚啦！搵我做乜鬼？」。



有網民指1名已移居台灣的朋友，竟要求他清明掃墓時順路代為向先人買花及上香，感到難以置信。（示意圖/張浩維攝）

「你移咗民，所以叫我幫你拜山？」該名港男於香港討論區發文，稱友人去年移居台灣，「聽講佢生活都ok」。早前兩人閒聊時，友人問及樓主今年清明節的掃墓安排，他便回答指因疫情關係，為了避開人潮決定月尾才到沙田「拜山」。

沒想到友人得知樓主要到沙田掃墓後，竟稱「佢爺爺嫲嫲都喺沙田」，拜託他屆時「順路」代為買花及上香。樓主起初以為友人開玩笑，隨即「扯開去其他話題，諗住唔鬼理佢」，但友人本周再次提及此事，問他是否能代為拜祭，「仲畀埋佢爺爺嫲嫲個位置我」。

樓主驚悉友人認真拜託他，不禁感到愕然又難以置信，形容事件「真心黐X線，如果只係買花都ok，但佢叫我幫佢上埋香」，認為拜祭先人理應是子孫責任，不應假手他人。他又質疑友人移民前未有詳細考慮這問題，「我見都未見過佢爺爺嫲嫲，點樣幫佢上香呀？你移民時候冇諗過呢啲問題咩？就算係搵都搵親戚啦！搵我做乜鬼？」。

樓主對友人的要求感到愕然又難以置信，形容事件「真心黐X線」。（示意圖/張浩維攝）

帖文未有交代樓主最終如何回覆友人，不少網民也指樓主友人的要求過分，認為若有孝心無論在何地也能表達心意，「清明拜山都有得幫？咪傻啦」、「一年最基本清明、重陽，拜得1年，就拜得2年，直至反面」、「咁有孝心，對住個海對住個天拜咪得，你估先人真係住嗰個龕位咩」。

亦有人指樓主本來也要掃墓，代友人買花上香也只是舉手之勞，「順路放低支花走人，男人之家斤斤計較」、「去拜山知道有誰生前認識的，或者是兩重關係，在同一個墳場，都會順手去拜拜，這個小習慣所費無幾，無所謂，只是小小心意，當然不是同一個場就不會專程去了」。

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