父母深夜傳激烈聲音　阿女路過跑走　下秒爸爸落床1句話「溫提」

老夫老妻不代表一定會感情變淡！台灣1名女生在網上發文，表示某天晚上為了拿東西，經過父母房間門口，沒料聽到房內傳出「激烈」的聲音，尷尬得立即躡手躡腳地回到房間，深怕被父母發現。不過她一回到房間，便聽到父親下床的聲音，以為自己被「斷正」之際，卻收到父親傳來的短訊，提醒她「早點睡」，讓她哭笑不得。



台灣1名女子某天晚上為了拿東西而路經父母房門，沒料聽到房內傳出「激烈」的聲音，只好立即躡手躡腳回到房間。（《Double Fantasy》劇照）

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該名女子在Dcard討論區以「爸媽不早睡在幹嘛」為題發文，表示某天晚上因要拿東西而路過父母房門外，「恰巧聽到他們在做愛做的事，第一次聽他們這麼激烈」。她只好趕忙拿好東西，並放輕手腳靜靜地走回房間。她憶述，過去曾經有段時間在父母的房間「打地舖」，當時父母的聲音「收斂很多」，她還能假裝睡覺，因此今次才會被嚇倒。

女子回到自己房間後，聽到父親下床的腳步聲，不久更收到父親的短訊。（《無法抗拒的他》劇照）

樓主表示，後來她返回自己房間並躺到床上，剛好聽到父親下床的腳步聲，本來以為她從房門外路過一事被發現了，但下一秒卻收到父親傳來的短訊，點開一看竟是溫馨提示，「早點睡，明天早8：00出發」，才放下心頭大石，笑言「不過爸媽你們也不要太晚睡才對吧」。

帖文引來大批網民討論，不少人大讚樓主的父母恩愛如初，令人羨慕，紛紛稱「這樣很好啊，代表妳爸媽還很恩愛，我家都分房十幾年了」、「可以期待弟弟妹妹」、「正常到不行的夫妻生活，不然怎麼會有妳？」、「我這邊情況是分房睡十幾年了，而且一直吵架互相看不順眼，真的不知道為什麼會這樣，很難想像當初他們是怎麼在一起的」。

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