大埔無罩大媽狂撳智能櫃撞密碼　街坊憂被盜貨件：10分鐘後仲按緊

很多人都會選擇到智能櫃領取網購貨品，但小心包裹不翼而飛！有大埔街坊上載一段影片，顯示1名沒戴口罩的大媽在速遞公司智能櫃前，不斷亂按密碼，懷疑是想盜取貨件，拍片者表示已是第2次遇見該名大媽，呼籲大家小心。



該街坊上周六（2日）在facebook群組「大埔 TAI PO」中發帖並上載片段，指有名女士在大埔墟翠河花園的智能櫃舖位徘佪，懷疑她想偷取櫃內的貨件，「因為我已經第二次見到她亂按密碼，今天我又經過這裡又見到」，又指10分鐘後再途徑該處，對方仍然在亂按密碼。

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從影片可見，1名穿着粉紅色直身裙、杏色外套的無罩女子在智能櫃熒幕上不斷按密碼，但未能登入，其間又觸摸口鼻再按掣，當發現有人正在拍攝後，即若無其事拿起外套披上，並取回手袋及雨傘離開。

有住在大埔的網民看完影片都表示，見過片中女子經常在區內遊蕩，「太和都見過佢不停咁撳，但當有人要拎件佢就會自動走開」、「撳親件都見到佢企後面」。亦有人指女子舉動有欠衛生，「佢摸完個mon再聞自己隻手」、「用隻手係咁捽鼻，個MON（熒幕）乾淨到呢」，又認為如果女子有次真的撞中密碼就麻煩了。另有街坊估計，該大媽疑似有精神問題，「佢四周圍蕩，又同人鬧交」。