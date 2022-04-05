男子戶口剩97元呆站提款機前　熱心人轉賬5元助湊百元提款感心酸

不少人使用櫃員機都希望「速戰速決」，但深水埗1名男子日前遇上前面用家「龜速」提款，不但沒有感到不耐煩，反而得知對方因戶口餘額只有97元而無法提款後，主動轉賬5元，讓男子湊夠100元並成功提款，大批網民看過帖文後大嘆唏噓，「睇到都好心酸，佢好幸運地遇到樓主」，希望更多香港人能守望相助。



深水埗1名街坊日前看見有陌生人因餘額不足100元，而未能從櫃員機提款，便向對方轉賬5元，令對方能湊夠100元及提款。（資料圖片）

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有網民周日（3日）於facebook群組「深水埗街坊會」發文，表示較早前到銀行櫃員機提款，看到1名年約30、40歲的男子在櫃員機駐足許久，得悉男子打算將名下2個戶口的餘額轉至另一戶口，但一直不成功。樓主忍不住好奇看了一眼，「原來佢唔夠100蚊，幾個戶口加埋先得97個幾（元）」，眼見男子垂頭喪氣，他便直接提出轉賬5元給對方，以湊夠100元的餘額，並取出款項。

男子事後萬般感謝樓主，又堅持要以現金還給他5元，樓主頓時心裏一陣傷感，「真係陰公，竟然仲有人窮過我，睇落件事好好笑，其實都幾心酸」，形容現時本港失業問題嚴重，許多市民要窮困過活，故他當下也忍不住要伸出援手，更笑言「點知過完畀佢，我發現自己戶口都係得400（元）」。

樓主的所見所聞引來網民討論，紛紛慨嘆現時「搵食艱難」，並稱讚樓主的善心。（資料圖片）

樓主的善舉引來網民大讚，「好多謝樓主，希望大家也可以行多一步，100幾十可能幫到人唔使捱餓」、「樓主你戶口又幾多，要唔要幫下手？」，也有人慨嘆本港現時民不聊生，愈來愈多人收入大減，稱「其實唔好笑，根本好可悲，現在好多人處於水深火熱之中」、「樓主係抵讚，但同時反映到香港人已經民不聊生」。

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