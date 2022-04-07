單親媽拒接受獨生子拍拖　港女僅靠短訊講電話維繫戀情：應否分手

常言結婚不只是2個人的事，原來拍拖也一樣？近日有女大學生在討論區大訴感情煩惱，指男友的媽媽不接受兒子拍拖，亦對2人的相處有很多掣肘，導致她與男友見面不多，令她覺得自己與單身沒有分別。她不知該忍耐到自己與男友畢業後結婚搬出去，還是乾脆放棄這段感情，只好發文向網民求救。有網民認為面對「野蠻奶奶加媽寶男」必須敬而遠之，及早分手；但亦有人認為樓主可以主動與男友母親溝通，改善關係。



樓主表示男友母親不接受兒子拍拖，有時自己與男友吃飯時，一旦男友母親要求他回家，男友便需要「即刻交人」，令2人見面時間減少。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

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該女大學生在討論區以「男朋友阿媽好麻煩」為題發帖，表示自己的男友是獨生子，在單親家庭中長大，男友的媽媽因此對男友管制頗多，令她覺得男友媽媽「當咗個仔係自己老公咁」。女生表示，與男友交往已1年半，但男友媽媽一直未能接受兒子拍拖，每次2人外出，男友媽媽都會表示不滿，導致她與男友每一、兩個月才能見面吃一次飯，平日只能靠電話與短訊聯繫。

為免男友「左右做人難」，樓主亦願意遷就男友，稱每當男友媽媽要求男友即時回家，她也會先陪伴男友回去。她直言雖然感激男友媽媽對男友的養育，可是常常缺少男友陪伴，令她覺得「自己同單身都無分別」，不知應該及早分手還是等畢業與男友一同搬出去。

有網民建議樓主多與男友母親相處，令對方明白自己不會「搶走佢個仔」，從而改善2人關係。（《寶寶大過天》劇照）

有網民看過帖文指出，「每個裙腳仔背後都有個控制慾極強嘅阿媽」，認為樓主男友沒有向母親表達自己意願，就像母親的傀儡，笑言樓主等於「同佢阿媽拍拖」。有人則擔心日後要是男友媽媽不同意二人結婚或者不讓兒子搬出去，問題始終無法解決，倒不如及早分手，但亦有網民建議樓主換位思考，嘗試從男友母親角度出發了解她，也要多與對方相處，令對方覺得不是少了個兒子，而是多了個女兒疼愛她。

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