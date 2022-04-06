特首選舉｜李家超辭職：多謝香港市民　網民最關注呢啲背景學歷

【特首選舉2022／李家超】新一屆特首選舉提名期正展開，現任特首林鄭月娥已宣布不參選競逐連任，而林鄭月娥已接獲政務司長李家超請辭，李家超即時開始休假，待國務院批准及免職後，李家超會正式公布參選。李家超辭職隨即引來網民熱論，網民最關注李家超背景，包括其學歷及家人等，亦有網民認為特首是燙手職位，期望李家超「帶領香港明天會更好」。



政務司長李家超辭職，將參選特首。（資料圖片）

特首選舉提名期至4月16日，參選人需取得至少188張提名票，並在五人界別各取得至少15張提名，方可報名入閘。林鄭月娥已接獲政務司長李家超辭職，待國務院批准及免職後李家超就會正式公布參選。李家超下午見記者表示，感謝林鄭月娥、各政治委任官員、立法會議員等，亦多謝香港市民，「能在政府服務市民超過40年，我感到光榮」。

而中聯辦今日（6日）分批約見選委，政圈預料，今次選舉很大機會採取「一人模式」，即只有一人成功入閘，高票當選，有曾為林鄭月娥助選的建制派，已為李家超積極籌組競選團隊。

李家超連日成為全城焦點，他在Google Trends的搜尋熱度亦急升，當中最熱門的關鍵相關搜尋字眼包括「李家超 兒子」、「李家超 學歷」、「李家超 太太」、「李家超 住所」等，顯示其背景備受關注。另外，政制及內地事務局長曾國衛、財政司長陳茂波搜尋亦急升。

也有網民認為，如果特首選舉採取「一人模式」，可省卻麻煩，「一流，唔使咁煩」，指特首位置是燙手山芋，「邊個做都會俾人鬧」，期望李家超能「帶領香港明天會更好」。