林鄭：放寬後進入部份場所或須先做快速測試　網民憂大排長龍

【全民快測／快速測試／放寬】特首林鄭月娥今早（4月6日）於疫情記者會中，再呼籲全港市民於4月8日至4月10日每天做1次快速抗原測試，又鼓勵多用快速測試工具，提到日後放寬社交措施時，市民進入部份場所或活動前，可能要進行快速抗原測試。

消息一出即引來網上熱論，網民關注哪些場所需進行快速測試才能進入，又憂慮要在門口排長龍除口罩進行快速測試，「每人喺門口等20分鐘先入到個場？」、「個個門口除罩驗，無事變有事」。也有網民認為先做快速測試，可令進入場所的人更安心。



特首林鄭月娥再呼籲全港市民於4月8日至4月10日，每天做一次快速抗原測試。（梁鵬威攝）

政府呼籲全港市民本周五（4月8日）起一連三日每天進行快速測試，特首林鄭月娥今早（4月6日）出席疫情記者會時重申，全民快測行動是自願性質，市民毋須呈報陰性結果。

林鄭月娥又說，推行全民快測可讓市民熟習使用快速測試工具，亦鼓勵多用快速測試工具，明言日後放寬措施時，「有一些場所、一些活動需要更加謹慎時，可能要求參加者或者入場人士，都要做快速抗原測試」。

特首林鄭月娥提到鼓勵多用快速測試工具，日後放寬措施時，市民進入部份場所或活動前，可能要進行快速抗原測試。（資料圖片）

進入場所前須做快速測試的言論引來網上熱議，不少網民關注實際執行安排及進入哪些場所需要先做快速測試，也憂慮若在門口排長龍除口罩進行快速測試，會導致交叉感染，「咪日日都要快測3，5，7次？」、「每人喺門口等20分鐘先入到個場？」、「每去1個地方就大排長龍等結果？」、「入商場前喺門口撩下鼻先？」、「個個門口除口罩驗，會唔會無事變有事…」。

亦有網民認同做法，指先做快速測試，可令進入場所的人更安心，但認為政府如真的實行該措施，應盡快公布詳情。