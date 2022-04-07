人妻慘淪老闆性奴為一原因啞忍　工地變凌虐地獄　老闆咁辯解慘敗

台灣彰化1名女子因丈夫罹患癌症無法工作，且需要大筆醫藥費做化療，於是到番茄園工作賺錢，詎料工作期間多次被陳姓男東主性侵，慘淪「性奴」。陳男惡行被揭發後告上法庭，他指雙方確有發生過1次性行為，但否認是性侵，反指與女子是互相撫摸，自己因官司而患上憂鬱症（抑鬱症）。不過，法院認為陳男確實侵害了女子丈夫配偶權，最終判陳男賠償精神慰問金15萬元台幣（港幣約4萬元）。



台灣彰化1名女子因丈夫罹患癌症無法工作，且需要大筆醫藥費做化療，於是到番茄園工作賺錢，報稱多次被老闆性侵。（資料圖片）

法院判決書指出，女子的丈夫於因罹患直腸癌第三期無法工作，並需要進行化學治療及電療，女子頓成家中經濟支柱，2020年12月到由陳男經營的室内番茄園做採收工作賺錢養家及支付醫藥費。

至2021年1月，陳男以番茄園採收數量大減為由辭退員工，只留下女事主1人，之後就開始趁無人之時伸出狼爪，假藉要指她按摩，故意觸摸其胸部、下體、臀部等。雖然女子反抗並表明自己已有家室，惟陳男沒有理會仍伸狼爪，她因考慮到丈夫病情及為了維持家庭收入，不想失去工作，只能委曲求全。

陳男利用女子弱點變本加厲，多次對她說「我很想要」等字句，女子不敢激怒陳男，以「月事來」、「怕懷孕」等理由想拒絕，惟陳男不死心，數度強行拉女子到番茄園邊性侵得逞。

女子曾作出反抗及表明已有家室，惟陳男沒有理會，最終仍性侵得逞。示意圖，非當事人。（Getty Images）

陳男惡行終被揭發，警方介入調查，女子的丈夫亦憤而提告，批評陳男破壞他原本幸福的家庭。不過陳男否認性侵女子，反指2人有互相撫摸行為，女子亦有用臀部碰觸其下體，而2人只發生過1次性行為，又說自己因為被指控性侵而患上憂鬱症。

法院最終認為陳男坦承與女子曾發生過性行為，確實侵害了女子丈夫配偶權，考慮雙方經濟情況，就女子丈夫的提告判陳男應賠償精神慰問金15萬元台幣（港幣約4萬元）。全案仍可上訴。