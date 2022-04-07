防疫服務包｜補漏拾遺派發站地點、開放時間！已用完要這2天內領

【防疫服務包／補漏拾遺派發站／增補點】政府正向全港家庭派發防疫物資包，包括快速測試包及KN95口罩等，如果仍未收到，18區民政事務處今日（4月7日）起在全港設立約90個「防疫服務包」補漏拾遺派發站，讓市民前往領取；如已用盡快速測試包，亦可於4月7日及4月8日這2天內領取。究竟這些補漏拾遺派發站地點在哪？設置運作到何時？有什麼領取資格？以下一一話你知。



連日來有義工團穿上全套防疫裝備，在各區派發政府的防疫服務包。（張浩維攝／資料圖片）

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問題一：「防疫服務包」補漏拾遺派發站設置日期

各區「防疫服務包」補漏拾遺派發站，於4月7日至4月13日運作，為期7天。

問題二：補漏拾遺派發站地點及開放時間

18區民政事務處共設立約90個「防疫服務包」補漏拾遺派發站，地址及開放時間如下▼▼▼

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問題三：領取資格及方法

派遞「防疫服務包」的工作人員，早前已向到訪不遇的住戶留下通知書，相關住戶可憑通知書到派發站領取服務包。其他市民如早前未收到「防疫服務包」，可到區內派發站簡單登記後領取。

問題四：快速測試包用完可再領取？

政府指，為配合4月8日至10日全民快速測試，18區民政處會在4月7日及4月8日這2天，在各派發站提供快速抗原測試包，讓有需要市民領取。