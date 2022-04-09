跟Coffee做運動被同事笑好gay　港男求安慰　網民：唔使理人點睇

每個人都有不同的喜好興趣，只要是自己喜歡做的事，便毋須理會他人眼光。有港男於討論區發文表示，他日前與同事吃午飯聊天時，提到最近會與女友一起看YouTuber林芊妤（Coffee）的運動教學影片，跟着動作做運動，卻被同事們取笑為何要看女性教學，質疑「女人點識train男人，叫我唔好咁gay，笑到勁大聲」，令他覺得很難堪。



有港男於討論區發文表示，日前他向同事提到最近會與女友一起看YouTuber林芊妤（Coffee）的運動教學影片，跟着動作做運動，卻被同事們取笑為何要看女性教學。（「Coffee林芊妤」YouTube影片截圖）

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該名港男於香港討論區以「乜男人做coffee好gay咩，俾同事笑到我面都黃埋」為題發文表示，日前與同事吃午飯聊天時，談到近幾個月大家有否做運動，他說覺得戴口罩跑步很辛苦，所以很久也沒再外出跑步，「呢排都係跟女朋友一齊做coffee」。

有名「老鬼」同事誤以為他「秘撈」，去咖啡店做咖啡師，他當刻有點想反白眼，並隨即在YouTube上搜尋，向同事介紹Coffee的影片，「班友仔就話我大男人做咩要睇手機跟女人做運動，係睇都睇男人教，女人點識train男人，叫我唔好咁gay，笑到勁大聲」。

他覺得自己「好樣衰」，「好似係我做錯咗啲咩嘢咁」，但內心又認為與女友一起看YouTube影片做運動「幾sweet」，而且Coffee的運動教學「好chur」，做一套動作就已經出汗，他發文希望得到其他網民的安慰。

該名港男表示，同事質疑「女人點識train男人，叫我唔好咁gay，笑到勁大聲」。（《大叔的愛》劇照）

有網民安慰道「樓主勁呀，Coffee嗰啲柔軟度少啲都跟唔到！自己ok咪得囉，始終目的都係想喺屋企消下脂啫，使咩理人，笑嗰啲通常無做過/做唔到！」、「外國好多男人都同女友一齊做瘦身運動，一啲都唔gay」。

不過亦有人認為「覺得睇都睇啲男帶嘅，男人練/修嘅地方真係有啲唔同」、「Coffee啲動作都有根據，但的確較啱女仔。男士的話，我建議負一點重，當然不是有重啞鈴，一兩公升水樽便可，還看動作是否適合」，有網民指出樓主表達得差，「做coffee？咩來㗎？直接啲講跟住YouTube做運動咪做運動囉」。

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