男生與女友床上運動　婆婆突開門極尷尬　驚爆1句結局超展開

情侶間情到濃時會順其自然做「床上運動」，但緊記要鎖門免生「意外」！有台男於討論區發文，指自己在女友房上床親熱時忘記鎖門，沒想到纏綿到一半女友的「阿嬤（嫲嫲）」突然開門闖入，本來畫面已十分尷尬，沒料到阿嬤突然爆出1句更「老司機」的話語，令床上2人驚呆不已，最終性致全失草草了事。



情侶間情到濃時會順其自然做「床上運動」，但緊記要鎖門免生「意外」！（資料圖片）

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有台男於Dcard討論區發文，指自己日前到女友家作客，其間在女友房間做「床上運動」增進感情，沒料到卻忘記鎖門，結果親熱到途中女友的「阿嬤」突然開門，三人六目相投，畫面相當尷尬。

詎料阿嬤突然打破「冷掉」的氣氛向他們說，「你們想要男的還是女的？」，又用台語喊「妳艾叫聲啦！安ㄋㄟ您ㄤㄐㄧㄚˋㄟ送（妳要叫出來啦！這樣妳老公才會爽）」，隨後阿嬤說「不吵你們」就離開了。

「阿嬤」突如其來的說話令2人驚呆，「我跟女友都懵了！只好草草結束，性致完全沒了！」

進行床上運動時，記得要鎖門了。（《我的爸媽好性福》劇照）

帖文引來網民笑爆，直指「阿嬤」是「老司機」，「很懂事耶」、「阿嬤懂玩」、「別人的阿嬤總是不會讓我失望」、「阿嬤親臨指導」、「好害羞」、「好可怕的阿嬤……」，也有網民認為阿嬤可能是被2人吵到不爽，才故意說反話，又認為經一事長一智，下次「床上運動」記得要鎖門。

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