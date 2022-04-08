16歲孤兒少女憂被當童養媳　4個月大被領養　常遭問會否嫁聾啞兄

「童養媳」是中國古代婚姻習俗，意思是領養女童以未將來成為兒子的老婆，但隨着社會進步、觀念轉變，每個人理應享有婚姻自主權。1名16歲香港少女近日於網上發文表示，懷疑自己是活生生的童養媳例子，樓主稱指自己家景複雜，連親生父母都不知是誰，於4個月大時被領養，家中有大她6個月的聾啞哥哥。當樓主漸漸長大後，養母常常灌輸奇怪的觀念，「叫我唔好鍾意其他人」，養父又經常問她會否與哥哥結婚，令她懷疑自己被領養，就是想她嫁給哥哥。不少網民直言樓主的養父母「恐怖」，勸她要想清楚自己的婚姻大事，「養育之恩唔需要用自己下半世去還，樓主諗清楚」。



16歲少女近日於網上發文表示，懷疑自己是活生生的童養媳例子，她於4個月大時被領養，漸漸長大後，養父經常問她會否與天生聾啞的哥哥結婚。（《過度保護的加穗子》劇照）

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該名少女投稿至ig專頁「名校Secrets」，指日前與朋友討論有關童養媳的話題，突然懷疑自己可能是活生生的例子。她指自己家庭背景比較複雜，於4個月大時被領養，並不知道親生父母是誰。養父母育有1名天大聾啞的兒子，比她大6個月，由於養父想擁有1名健全的孩子，養母怕再生多個孩子也是不健全，因此領養了她。

樓主現時已16歲，家中有女初長成，養父母開始關心她的感情事，但她覺得被灌輸的觀念很奇怪，「媽媽叫我唔好鍾意其他人，話出邊啲男仔冇一個好嘢，到頭來只會傷害到我」，養父經常問她覺得哥哥如何，「靚唔靚仔／好唔好人，仲會問我會唔會同我阿哥結婚」。

樓主對此覺得很煩厭，但因自己始終是被領養，養父母關心她，她也不能有怨言，但希望網民能解開她心中的困惑，「佢哋係唔係驚阿哥無人會鍾意，所以領養我，希望我大個嫁俾阿哥？」。

樓主表示，「媽媽叫我唔好鍾意其他人，話出邊啲男仔冇一個好嘢，到頭來只會傷害到我」。（《過度保護的加穗子》劇照）

不少網民都認為樓主是被當童養媳，勸她在經濟獨立後盡快逃離領養家庭，「如果未來真係出現咁嘅情況，真係快逃」、「養育之恩還養育之恩，總有好多辦法去孝順父母，你之後嘅人生係你自己，想嫁就嫁唔想就走，冇得拉埋嚟講」、「快逃，領養你唔係因為愛，而係為咗自己個仔，動機不純做所有嘢都係錯，千祈唔好覺得有責任」。

有網民援引本港的《領養條例》指出，樓主被領養時於法律上已被視作領養家庭的血親，屬領養人在合法婚姻中所生的子女，因此養父母的童養媳計劃是行不通，叫她不要多想，又或者向養父母表達自己的想法，以化解心中的疑團。

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