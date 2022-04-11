8歲童慘遭膠水濺眼　阿媽錯用1招救援累黏更緊　醫生嘆：只能剪掉

小朋友不時會用膠水做手工，但如果眼睛不小心沾到膠水，千萬不要胡亂處理，否則後果更嚴重。內地1名8歲男童日前誤遭膠水濺到眼睛，慌亂焦急的媽媽竟用冷水幫忙清洗，結果睫毛被愈黏愈緊，令眼皮完全睜不開，結果醫生要把男童眼睫毛根部的膠水全部剪開才解決，過程驚心動魄。



內地8歲男童遭膠水濺到眼睛，媽媽即用冷水幫忙清洗，結果眼捷毛愈黏愈緊，眼皮完全睜不開，結果醫生要把男童眼睫毛根部的膠水全部剪開才能解決。（微博影片截圖）

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綜合內地媒體報道，深圳8歲男童辰辰日前做手工時嘗試打開1支「502膠水」強力膠，詎料因太大力，不少心把膠水擠出濺到其左眼，整個左眼上下眼簾與睫毛緊緊黏在一起。母親見狀即時用凍水清洗兒子眼睛，然後再用濕毛巾敷眼，沒想到冷水反而令膠水黏得更緊，男童左眼完全睜不開，只好到醫院求醫。

醫生檢查後，先用加熱的生理鹽水幫男童清洗眼部，惟未見改善，只好決定把眼睫毛根部的膠水全部剪開，再用顯微器材分離上下眼簾，經過1個小時求治，辰辰的眼睛終可慢慢睜開，幸好未有傷及視力。

醫生提醒，膠水遇冷會粘得更緊，故被膠水濺到時，應先試用溫水處理，千萬不要用凍水清洗，否則隨時「手尾長」。

醫生提醒，膠水遇冷會粘得更緊，故被膠水濺到時，千萬不要用凍水清洗。（微博影片截圖）

同場加映：新手爸姓「死」BB點改名？ 阿媽拋2字「6筆劃」霸氣解決網民驚歎

內地男子「死文」當上父親，原本應很高興，惟由於其姓氏「死」字，在傳統上是不吉利的象徵，替BB改名時非常尷尬，事關無論改什麼名，聽起來都十分詭異，故此一直未有定案。

正當全家人「搲爆頭」之際，媽媽突然靈機一觸，想出2個字共6筆劃，不失霸氣地解決了難題，「孩子就叫『死不了』吧！」原本「死」字代表死亡、終結，但加上「不了」隨即有長壽意思，別具寓意。

不少網民看後都大讚媽媽有創意，直指「是老婆救了孩子」。亦有很多網民拋出有趣名字，例如「死神」、「死亡筆記本」、「死期，報告老師，死期到了！」等，引來其他網民爆笑。

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