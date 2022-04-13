出車出力幫搞婚禮　台男打開新郎利市嬲爆：這種人怎有辦法結婚？

【結婚／利市／禮金】出心出力幫忙舉行婚禮，到頭來利市只有這銀碼，的確令人氣憤！有台男於網上發文，指幫朋友的表哥開結婚花車「出車又出人」，沒想到收到的利市竟然只有200元新台幣（約54港元），當場傻眼並質疑：「這種人怎麼有辦法結婚？」 帖文於引來大批網民共鳴，感嘆是真正的「友情價」，笑言「等他下次再結婚，記得先喊價再幫忙」。



有台男在Facebook群組「爆怨公社」發文，指朋友拜託他幫其表哥駕駛結婚花車，「出車又出人去幫忙」，結果從新郎拿到的「紅包（利市）」，裏面竟然只有200元新台幣，令他當場傻眼，「紅包裏面只有200塊……只有200塊……只有200塊……這種人怎麼有辦法結婚？求解……」。

有台男指，朋友拜託他幫其表哥駕駛新娘禮車，「出車又出人去幫忙」，結果從新郎拿到的「紅包（利市）」，裏面竟然只有200元新台幣（港幣約54元）。（Facebook群組「爆怨公社」）

重複3次「200塊」，可見樓主怨念極深，帖文亦引來網民議論紛紛，批評新郎「怎麼包得出來？」、「好離譜的紅包，200小孩子都嫌棄了，真的很讓人傻眼」、「出車出人出時間，不包個6000起跳實在很不會做人，等他下次再結婚，記得先喊價再幫忙」、「200真的很扯」、「車加油都不夠」、「兩百不如不要包 ，乾脆之後再另外請大家吃飯」。

也有網民認為如果交情夠的話沒有關係，毋須太計較，「還好啦！有看過說是幫忙喔！然後沒有給紅包的都有」、「認了啦……我會退回200元收下紅包袋…」。

台男質疑：「這種人怎麼有辦法結婚？」（資料圖片）

樓主其後於帖文更新回應，強調給足夠的利市是基本禮貌，「那麼多人覺得包200理所當然？我是覺得去幫忙沒關係，可是最基本的洗車，油錢，過路費，這些都算的出來吧！不可能你結婚別人還要貼錢吧！這是最基本的禮貌不是嗎？不然去的賓客是不是也只包200就好了？」。

同場加映：新郎承諾7.8萬利市 結婚日反口變1.1萬 新娘爆哭拒下車：不結了



大部分新郎都要經過重重關卡才能接到新娘，付開門利市更是不可或缺的環節，不過河南一對新人在結婚時，卻因「下車禮」而弄得不歡而散，男方由本來承諾支付6.6萬元人民幣（下同，約7.8萬港幣），反悔大減至1萬元人民幣（約1.1萬港幣），令新娘失望透極，「這婚不結了，開車走吧！」



新娘哭訴男家反口逐格睇▼▼▼