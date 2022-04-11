阿媽想加家用慘被「串到呆咗」　升職阿仔開po公審反被網民鬧不孝

子女投身職場後，為報親恩或各種原因都會給予父母家用，但有可能是「收入與家用」不相識。有港男表示早前升職做管理層，其母親即叫他多付一些家用，樓主終忍不住指母親當年出雙糧，其零用錢也沒有增加，結果「（母親）俾我串到呆咗」。樓主在討論區出帖企圖「公審」阿媽，結果反被網民鬧爆不孝。



有港男表示，早前升職做管理層，其母親即叫他多付一些家用，樓主終忍不住反駁母親，「（母親）俾我串到呆咗」。（《BB來了》劇照）

有港男於連登討論區以「老母問我攞家用俾我串到呆咗」為題發文，指他早前升職做管理層，其母親即「成日有意無意講叫我畀多啲家用」，至周一（4月11日）他終於忍受不住反駁「串爆」母親，「你以前中學都係畀我500蚊零用錢一個月啦，你升職出雙糧嗰陣有冇加我零用錢？」

樓主形容，其母親聽罷「成個人呆咗半分鐘」，之後更「頭耷耷行開」。

樓主形容，其母親聽罷「成個人呆咗半分鐘」，之後更「頭耷耷行開」。示意圖。（資料圖片）

樓主把事件放上討論區後企圖「圍爐取暖」，想就家用問題公審阿媽，但效果卻不似預期，反而引來大批網民公憤，直斥樓主不孝，「你咁計到盡。你未出嚟做嘢嗰時養你嗰啲錢唔該畀返晒你啊媽！」、「好型，返屋企恰自己老母」、「傷咗阿媽個心，好叻好威啊你」、「咁X街嘅你」、「咁都要擺上網公審你阿媽？」、「樹欲靜時風不息，子欲養時親不在…」、「老土啲咁講，父母花咁多錢養到你有手有腳出嚟做嘢，都唔會同你逐樣計啦」。

但亦有網民認為「一家唔知一家事」，外人無必要多作評論。另有網民質疑是否「潮文」。

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