男友衣着品味奇特　碎花衫配吊帶短褲、網購透視衫　港女好崩潰

「Fashion嘅嘢」並不是人人也看得懂，但每個人都有自己的喜好，也難以強求品味要一樣。有港女於討論區發文表示，男友衣着品味奇特，試過穿涼鞋同時穿襪子出門，又試過碎花上衣配吊帶短褲，日前她看到男友網購了一件透視上衣，她終於忍不住向廣大網民求救，應如何向男友暗示其衣着品味奇怪、不好看。



有港女於討論區發文表示，日前她看到男友網購了一件透視上衣，她忍不住向廣大網民求救，應如何向男友暗示其衣着品味奇怪、不好看。（「淘寶」網站圖片）

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該名港女於香港討論區以「可以點樣畀暗示男朋友？」為題發文表示，男友穿衣經常配搭得很奇怪，「完全唔襯佢，睇到比例好怪」，但男友不覺得有問題，認為是時尚。

她指出，男友「有個兄弟都唔知係咪路，讚佢着衫好有品味」，令男友愈來愈有自信，日前她看到男友網購了一件透視上衣，崩潰道「我真係唔想佢着住件透視衫出街」。她說，平日與男友外出會被途人注視，覺得很尷尬，她希望廣大網民能幫忙想方法暗示，勸男友改改衣着品味，「唔想直接開聲打沉佢，點畀暗示佢好？」。

有網民表示，「自己唔尷尬就冇事啦」、「最緊要有自信」、「最緊要佢自己鍾意，着得開心」、「個人型，着咩都型」、「佢自我感覺太良好，等佢出街俾外人恥笑好過妳出聲講啦，妳對住佢講仲傷感情，有時啲嘢真係唔好自己做醜人」、「無謂講，條仔咁着係佢自己鍾意，你接受唔到係你問題，你冇權逼佢做啲唔鍾意嘅嘢」。

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