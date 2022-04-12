消費券丨大埔街坊買餸疑遭男子尾隨欲偷竊　憂八達通成扒手目標

政府上周四（7日）起發放首輪5000元電子消費券，不少市民紛紛外出「課金」購物。有大埔街坊日前發文，指帶同八達通外出買餸期間，疑遭1名陌生男子尾隨到不同商店，懷疑對方意圖偷取她放於背囊的八達通，提醒網民保持警覺，「幾千蚊話多唔多，話少唔少，總會引人垂涎」。



有大埔街坊日前發文，指帶同八達通外出買餸期間，疑遭1名陌生男子尾隨到不同商店，懷疑對方意圖偷取她放於背囊的八達通。（fb「大埔人大埔谷」圖片）

該名大埔街坊日前於facebook群組「大埔人大埔谷」發文，指發現電子消費券發放後，多了不少網民遺失八達通的帖文，因而想分享上周遇到的經歷。她指上周四在大埔墟「四里」附近買餸，從她在超市「隨手喺背囊最外格攞張八達通找數」開始，至後來到其他商店及街市，也發現有1名陌生男子疑似一直跟在她身後。

樓主指男子跟她到了多間商店，但一直未有購物，不禁懷疑對方另有企圖，或想偷取其八達通，「唔見佢買嘢，可能我敏感，就唔敢再隨手放張八達通啦」。她擔心消費券發放後，部份市民每日帶同儲有數千元的八達通外出，或會成為扒手目標：「提提大家提防小手，須防人不仁。幾千蚊話多唔多，話少唔少，總會引人垂涎，大家小心啲！」

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她又指，過往在火車站增值時，曾聽到職員向乘客稱「你張八達通唔可以取消喎，你係咪執㗎？」，乘客聞言「嗱嗱聲走咗」，因此相信「可能經常有人執咗去退錢，連按金都食埋」。

帖文引來網民討論，有人指出若八達通不幸被盜，隨時連下期消費券也「凍過水」，「如果今次佢攞到張咭仲會陸續有，唔只呢幾千，使一千又可攞埋嗰一千，6月中再攞埋嗰一千」，因此提醒大家一旦遺失便要盡快報失。亦有人指即使沒有消費券亦應小心財物，避免賊人有機可乘，「平時八達通得嗰百幾二百蚊都好，跌咗都未必有人畀返你」。

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