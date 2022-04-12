居上海友人被封區　港爸堅持寄物資幫抗疫　阿仔嘆：幾時先寄到？

上海疫情仍然嚴峻，部份地區持續實施封控，要求居民足不出戶。1名香港網民近日在討論區發文，表示父親得知其居於上海數十年的好朋友，所住的地方被圍封，擔心對方會「餓死」，堅持準備物資寄到上海，不禁慨嘆「而家上海爆到咁，你啲物資都唔知幾時先寄到」。



1名網民在討論區發文，表示父親得知其居於上海數十年的好朋友，所住的地方被圍封，擔心對方「餓死」，故準備物資，希望能寄到上海。（《香港愛情故事》劇照）

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樓主在香港討論區以「老豆話要寄物資去上海」為題發文，稱父親的1名好友居於上海，2人相識數十年。早前父親得知對方居住的地區因為疫情被圍封，不能出門，「老豆好擔心個朋友會餓死，佢話要寄物資返去」。

父親堅持要寄出物資，以協助好友抗疫，樓主見狀也認為很難說服父親放棄，但認為現時上海疫情嚴重，香港寄往上海的包裹或需時較長，甚至根本無法寄出，「老豆仲話要將政府個抗疫包寄埋過去……都唔知係咪話佢天真好」。他又指父親的上海友人非常富有，居於富人地區，不相信會出現物資短缺，惟眼見父親如此熱衷，於是沒有出聲質疑，「而家老豆執咗一大堆嘢，睇佢咁踴躍，費事打擊佢」。

2022年3月31日，上海，疫情防控下的上海老城厢。（視覺中國）

帖文引起網民討論，留言稱樓主父親或多此一舉，「如果佢收到件，即係可以自己淘寶食物啦，咁仲使乜你老豆寄」、「寄到先講啦！都話封咗，點收？而且最近寄順豐返大陸都未必肯收」、「快遞都派唔到貨」，但也有網民指父親只是出於一片好心，「老豆與佢有朋友感情深，禮輕情意重」。

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