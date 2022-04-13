埋怨男友穿她衣服、吃光食物　女生：拎人嘢前唔係應該問過人咩？

每隔一段時間就會有時尚品牌為女生推出男友款（Boyfriend Style）的衣物，不知將來會不會為男生推出「女友款」的衣物呢？近日有女生在討論區埋怨自己的男朋友常常穿她的衣服，雖然她愛穿大碼型（Oversize）的中性衣物，但由於2人的身形差異，她的衣服還是會被男友撐得變形。除此之外，女生表示男友亦會未經詢問便把她的食物吃光，令她感到惱火。有網民認為男生的行為不恰當，亦有網民認為該女生不必和男友太計較。



該女生在網上表達對男友的不滿，認為男友沒有詢問她就穿她衣服及吃光她食物的行為不妥。（《舉重妖精金福珠》劇照）

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有女生在討論區以「男朋友成日不問自取」為題發帖，埋怨男友穿壞她的衣服。女生表示雖然自己一向作中性打扮，亦經常穿「Oversize」衣物，但男友始終比她高約10厘米重約15公斤，身形上的大分別導致女生的衣服被撐大，到她穿時衫形亦變得超奇怪。

除卻衣服問題，女生還抱怨男友會把她的食物吃光。她表示平日放假會買些食物犒賞自己，但是男友經常不問過她就自己全吃掉，女生發現時已經「得返包裝紙喺垃圾桶」。最後，女生表示不是想要和男友計較，而是對男友不問自取的行為感到惱怒。

女生指男友到她家時沒有經她同意就吃掉她的食物，當她發現時已經只剩下垃圾桶中的食物包裝紙。（《舉重妖精金福珠》劇照）

有網民指自己的男友也偶爾拿自己衣服穿，自己也會穿男友的衣服，認為「又唔係着裙，無咩啫」。有網民則建議樓主可以「買多件衫畀佢」，減少紛爭，又或向男友表明自己不喜歡他的行為，要是男友繼續不理會她的感受，就要考慮分手。