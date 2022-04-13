11歲男童灣仔街頭彈結他賺學費　背後故事感動網民　好心人籲支持

追夢沒有年齡限制，小小年紀都可以為喜歡的事拼一拼。有名11歲男童近日在街頭彈奏結他，有路人感好奇，上前查問得知他已學習結他2年，惟疫情下媽媽失業而沒錢交學費，只能在街頭賣藝希望能賺取一點學費。男童的故事感動網民，有人打算特意前往給予鼓勵，亦有結他老師提出可義務教他，甚至有居港外籍人士欲助男童眾籌。



有網民指遇見1位11歲男童在街頭彈奏結他，一問之下得知男童已學結他2年，惟疫情下媽媽失業而沒錢交學費，只能在街頭賣藝希望能賺取一點收入。（FB「香港組band區」圖片）

該網民在facebook群組「香港組band區」發文，指昨日（12日）在灣仔街頭遇見1位11歲男童在彈奏結他，前面放有1張白紙寫着「交學費」，旁邊則有1頂帽子盛載觀眾的打賞。「交學費」3個大字引起樓主的關注，好奇心驅使下，遂上前查問，原來男童與媽媽相依為命，之前學了結他2年，惟疫情下媽媽沒有工作，就沒錢交結他堂的學費。

樓主表示，當時周圍環境很嘈雜，但聽得到男童演奏不錯，很有潛質，「作為一個結他少年嘅家長嘅我，真係俾佢感動咗」。她指男童每日都會在下午時分都會到同一地點表演，約1小時左右，希望大家可以給予鼓勵。

有人特意前去聽男童表演，以示鼓勵。（FB「香港組band區」圖片）

帖文隨即引起網上關注，不足1天已有逾8700人讚好，逾5200次轉發，很多網民都大讚男童「生性又勇敢」，亦被他努力追尋喜歡的事而感動，有多位結他老師則留言稱可義務教學不收費。樓主其後補充指，收到多位老師聯絡，亦有人提出可代繳學費，甚至有居港的外籍人士想發起眾籌幫助他，但目前會先聯絡男童，並向其媽媽了解他們的意向。