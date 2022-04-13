鮑魚發霉似放煙花　港媽肉痛問解決方法　網民勸報銷：個肝更值錢

名貴食材必須好好收藏，一旦變壞不單沒有口福，更會非常「肉赤」。有港媽日前於社交群組貼出相片，指發現家中的乾鮑竟然發霉，霉菌在玻璃罐內更有如「放煙花」，不知應如何處理。不少網民也勸樓主報銷，直指發霉食物或有毒素，食用或對身體有害，「我唔會搵身體冒呢個險」。



有港媽日前於社交群組貼出相片，指發現家中的乾鮑竟然發霉，霉菌在玻璃罐內更有如「放煙花」，問網民應如何處理。（fb「職人吹水」圖片）

該名港媽於facebook群組「職人吹水」發文，指日前驚見家中的乾鮑嚴重發霉。從她上載的相片可見，放在玻璃存氣罐的鮑魚表面有白點，同時被白色棉花狀霉菌包圍，樓主形容罐內「好似發到放煙花咁」，感到非常「肉痛」，只好求問網民：「有冇得救？」

不少網民看過相片均直指發霉情況太嚴重，實在難以補救，勉強食用亦有機會危害身體，建議樓主將鮑魚報銷「止蝕」，「雖然好嘥，今次真係要揼，唔係講笑。就算刷走晒啲霉，夾硬整嚟食都過唔到自己心理啦，仲嘥晒其他伴料食材𠻹」、「發到咁真係唔食得，黃麴黴素有毒害有機會傷肝、致癌」、「自己個肝好值錢的，我唔會搵身體冒呢個險」、「掉咗係肉赤，但食壞身體唔值得，啲菌亦唔會殺得死，唔好聽人亂講食落肚」。

食物安全中心資料指出，產生霉菌毒素的霉菌主要存在於穀物和堅類農作物，但芹菜、葡萄汁、蘋果和其他產品都有可能含有霉菌毒素，單憑肉眼很難知道食物中的霉菌是否有害。而且單靠去除食物表面上肉眼可見的霉菌並不足以保證食物安全，因為菌絲可能已侵入食物深層；部分危險霉菌的有毒物質通常藏於菌絲內外，有時毒素甚至可能已蔓延到整個食物，因此如發現食物有霉菌便應丟棄。

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