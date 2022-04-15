啟德被指似將軍澳掀激辯　位處市區卻感荒涼？一原因獲網民撐完勝

啟德地區的發展速度一直為人詬病，最近有網民將它與將軍澳比較，表示「啟德只係另一個將軍澳」，直指啟德感覺很荒涼，作為居住地，甚至比將軍澳還要差，引來熱烈討論。不少人反駁指啟德單憑地理位置便已經完勝，認為兩者根本難以比較。



有網民發文直指啟德感覺很荒涼，認為作為居住的地方，比將軍澳區更差。（資料圖片）

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有網民在香港討論區以「啟德只係另一個將軍澳」為題發文，稱啟德已發展一定年期，但仍給人荒涼的感覺，「除咗樓就係樓，唔明點解有人鍾意住呢度，我覺得仲差過將軍澳，有錢人真係會住呢度咩？」，求教網民居住在啟德的好處。

樓主的看法掀起一眾網民激辯，有人力撐啟德的地理位置優越，但部份人則指在將軍澳居住可自給自足，配套措施較好。（資料圖片）

帖文隨即引來持相反意見的網民激辯，部份網民力撐啟德，認為其地理位置完勝將軍澳，「人哋啟德發展區起碼係位於九龍市區！ 又點可以同將軍澳新市鎮比較呢？」、「（啟德）總算係市中心，一定好過將軍澳」、「嚟緊有SOGO， 點會唔好？」、「冇堆填區，冇墳場」、「校網好過將軍澳啦，山頂夠荒涼啦，咪大把有錢人住」，也有人認為啟德的交通配套較便利，「行少條將軍澳隧道已經唔使諗，肯定揀啟德」、「去邊都方便過將軍澳已經贏咗啦」。

然而，也有網民指將軍澳已發展多年，生活起居基本上能自給自足，亦有許多大型商場，「將軍澳過海（港島）肯定快過啟德」、「將軍澳好好住喎，要乜有乜」、「啟德面積遠遠及不上將軍澳」、「（啟德）只係貴在塊地、真市區同新樓！」。

1人1句辨認將軍澳人的說話 全區最大共鳴係呢款電器同呢條路！



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有網民在facebook群組「將軍澳主場」上發文，希望大家可以用「1句話分辨將軍澳人」，結果引來熱烈回應，以下是網民分享精選：

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