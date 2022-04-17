打工仔幫老闆取蛋糕請同事食　途中意外跌爛晒　竟這樣做被狂轟

犯錯卻想瞞天過海，有這麼容易嗎？有打工仔在討論區發文指老闆訂了蛋糕給一眾同事，他受老闆指示到蛋糕店拿取。途中，因為與電動輪椅碰撞，其中1袋蛋糕跌爛了，剩下的又不夠分，他便把剩下的蛋糕吃掉，意圖瞞騙過去。有網民認為他的行為不負責任，理應坦承過錯。



樓主表示老闆打電話叫他去取蛋糕，回程途中與電動輪椅相撞，其中一袋蛋糕被撞爛了。（《大叔的愛》劇照）

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該打工仔在連登討論區發文表示，為慶祝復活節假期，老闆預訂了蛋糕請員工吃，並打電話着他午飯時間到蛋糕店提取。他提着2袋蛋糕回到公司樓下時，碰巧1輛電動輪椅上快速駛前，並勾住了他右手的那袋蛋糕，「成袋飛咗出去跌爛哂」。他心中大呼不妙，眼見僅剩的2件蛋糕不夠8個同事分，而同事又不知道老闆請客，他便索性把蛋糕吃了。原本以為老闆不在公司，可以瞞天過海，詎料老闆突然回來並問同事們「蛋糕好唔好食」，一眾同事不解，才知道樓主根本沒有拿蛋糕回來。面對追問，樓主擔心要賠償，不知該如何解釋。

面對同事追問蛋糕的下落，樓主怕要賠償，不知如何解釋。（《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照）

有網民建議他坦承過錯，畢竟是意外，相信老闆與同事不會怪他。但也有不少網民批評樓主「卸膊」，認為他吃掉蛋糕意圖粉飾太平的舉動極不負責任，又指撒謊只會影響老闆對他的觀感，建議他重新買過給同事。

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