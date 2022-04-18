男友提議復活節「5人遊」　港女恨2人世界反被怪責：只係想佢陪下

有人用「大方得體」讚揚女性有修養，但並非愛到卑微就是大方的典範。近日有女生在討論區指與男友平日很少見面，本打算趁復活節假期約會，但男友卻計劃好陪家人。她希望做個大方的女友，同時卻認為平日已遷就男友許多，因此感到委屈。有網民認為樓主愛得太卑微，早晚會分手收場，亦有網民認為男友想陪母親沒有問題，覺得她「唔夠體貼」。



樓主表示平日和男朋友已很少見面，想不到難得的假日也不能二人世界，令她失望。（《浪漫的體質》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

有女生在Dcard以「做一個得體嘅女人好難」為題發帖，表示男友工作甚忙，只有星期日可以約會，平日亦很少講電話了解彼此近況。她本打算趁男友復活節休假拍拖，但對方竟計劃好要陪母親及姨甥女到公園野餐。雖然男友也叫她一起去，但難得的假日變「5人行」，加上平日男友不會策劃約會細節，令她頓感不滿，直言「你姨甥女幸福過我」，惟男友聽罷反問：「你而家怪我？」

樓主續指，明白男友孝順母親，她便陪伯母打麻將，亦按對方意願減少約大學同學行山，平日亦體諒他工作忙碌，很少有機會聊天。她表示，自己只希望男友可以多陪伴自己過二人世界，「其實我都只係想佢錫下自己，陪下自己啫」，惜事與願違，慨嘆「點解咁難」。

有網民認為樓主和男友在生活上不適合，遲早會分手。（《浪漫的體質》劇照）

有網民直指樓主太卑微，滿足了男友的要求卻得不到尊重，認為2人早晚會因不適合而分手，「你確定你哋拍緊拖？」、「你認真要坐低同佢傾下呢啲溝通問題，如果佢真心覺得自己咁係冇問題嘅，咁你諗下要唔要咁委屈自己」；但亦有網民指樓主男友「咁少假都要拎出嚟陪人好辛苦」，認為樓主不夠體貼，應該給予男友私人時間。

同場加映：男友多番推卻同居 1句話揭原因關阿媽事 港女斥：原來係裙腳仔



港女訴苦全文 ▼ ▼ ▼：