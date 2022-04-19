女生美容院擠暗瘡後毀容　面腫流膿流血　美容師做漏一步被判賠償

美容前後一定要小心清潔！台灣一名貪靚美髮師到美容院做「挽臉」（線臉）、擠痘痘（擠暗瘡）等項目後，臉部腫脹疼痛，額頭還出現流膿、流血，其後到醫院檢查發現患上蜂窩性組織炎。她認為事件導致容貌大受影響，更因此加重抑鬱症，出現手震及幻聽情況，氣得向美容師提告，索償100萬台幣（約27萬港元）。由於法官認為美容師沒做好事前清潔的工作，存在過失傷害問題，但加劇抑鬱症的部分，一二審法官都認為難以判斷完全和美容疏失有關，終判賠償22萬台幣（約6萬港元）。



台灣一名女生去美容院線臉及擠暗瘡，事後出現蜂窩性組織炎，容貌大受影響，更加劇了抑鬱症，憤而向美容師提告。（示意圖／Getty Images）

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事件發生於2019年7月，蕭姓美髮師去到屏東一間美容院挽臉和擠痘痘，但服務她的林姓美容師疑無消毒好雙手及棉線，事後她臉部腫痛、額頭流膿及流血。2天後蕭女仍覺很痛求醫，發現患上蜂窩性組織炎，覺得去美容導致「毀容」，由於她任職美髮師，平日上班對打扮和儀表都有很高要求，臉部出現蜂窩性組織炎後整個人失去自信，加劇了抑鬱症問題，出現手震、幻聽，憤而向美容師提告，索償100萬台幣（約27萬港元）。

林姓美容師解釋美容前有用清水為蕭女洗臉，並用生理鹽水清潔，雙程中雙手也乾淨，擠痘痘後有用化妝棉抹走膿液，不認為蜂窩性組織炎是美容造成。

女生任職美髮師，對容貌及打扮有一定要求，她事後自信大受打擊，加劇抑鬱症，出現手震、幻聽。（示意圖／Getty Images）

不過，法官認為林女具備丙級美容技術士資格，應明白事前消毒的重要性，她服務前未有為工具做好消毒，擠痘痘前也沒為蕭女的臉消毒，她提到的化妝水也只是個挽臉後才使用，判定林女疏忽清潔導致蕭女臉部感染，影響其樣及自信，依過失傷害罪判林女有期徒刑2個月，可易科罰金（繳納金錢代替原宣告的刑期）。

民事賠償金額就有一番討論，林女質疑蕭女2010年已患上重度抑鬱症，和她的疏忽無關，法官也認為抑鬱症患者面對壓力會加劇病情是常識，故林女只需賠償30萬台幣（約8萬港元）。林女不服金額再上訴，二審高雄高分院法官翻查蕭女病歷，發現她曾多次因活動義工的說話而動怒，致胸悶難耐、換氣過度等情況，要在丈夫陪同下看急症，認為這才是案發後她抑鬱症加劇的主因，美容疏忽只是部分因素，故將賠償金額改為22萬台幣（約6萬港元）。

（綜合）