情侶分別屯門同柴灣返工　想合租愛巢　網民熱議美孚VS紅磡邊個贏

假如情侶之間的生活圈一個向左走，一個向右走，便等同「Long D（遠距離戀愛）」一樣。最近有網民就發文分享，指自己與女友分別在柴灣和屯門工作，每天相處的時間很少，遂打算合租愛巢，享受二人世界。樓主問租住哪一地區才最方便2人上班，不少網民推薦美孚，認為能在雙方的通勤時間取得平衡，乃最方便的選擇，但也有人指紅磡才是首選。



有網民發文，指自己與女友分別在柴灣和屯門上班，最近有意合租單位，但尚未決定地區。（《香港愛情故事》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主在連登討論區以「兩個人想搬出嚟住，一個去屯門返工，另一個去柴灣返」為題發文，表示他與女友月入合共12萬元，有意同居享受二人世界，無奈1人在柴灣上班，另1人則遠在屯門工作，預算月租低於2萬元，不限樓齡，只要求設施配套好，便於衣食住行，地理位置亦能方便雙方上班，而由於未來工作地點隨即有變，故不考慮買樓。

經自己一番努力找租盤，樓主崩潰指「地點真係好難諗，好似好難就晒兩個人咁」，並列出暫時只想到上環、紅磡、黃埔和鑽石山；希望參考一下網民的意見，

網民分別推薦紅磡、黃埔、美孚等地區，認為最方便樓主與女友通勤。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引來網民熱烈討論，不少人笑言樓主與女友「可能係香港最長嘅long d」，提議租住美孚與奧運附近的單位，「得美孚、奧運嗰頭啱你」、「美孚，沒有之一，去兩邊平均嚟計一定係最快，美孚去屯門巴士最快20分鐘，搭鐵屯馬（線）都係半個鐘唔使，去柴灣就搭荃灣（線）到金鐘再轉港島線 9個字」、「奧運覺得點？一個方便過海，另一個搭一個站轉西鐵」。

不過，紅磡和黃埔區同樣是熱門選擇，有網民認為該地區交通一樣方便，「紅磡啦，就開沙中線」、「標準答案一定係紅磡或黃埔，一邊火車（港鐵）一邊118」、「黃埔啦，入屯門搭鐵，去柴灣搭船過北角再轉車」、「紅磡啦，118去東區醫院有站唔使轉車，另一半搭屯馬線兆康落都近屯門醫院」。

部份網民則指出港島也可以列入考慮，除了近柴灣，上班時間由港島出屯門會相對方便，「入屯門多數有位坐，點都好過出面入港島先」、「逆方向港島搭返新界唔會塞」。