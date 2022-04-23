「點解而家啲阿媽咁廢？」變世代大論戰　網民批評新港媽乜都唔識

媽媽都有分級數？有網民日前發文，認為時下的年輕媽媽「好廢」，家務事通通不懂，全靠外傭打理，「剩係識得出街買兩送飯連湯都唔識煲」，但以前的媽媽通曉百事，慨嘆「『有媽的孩子像個寶』已經無呢支歌仔唱」。不過說法引起爭論，有留言認為時代改變下母親職能已不一樣，尤其現時的媽媽絕大部分時間都留在培養子女上，找學校、報興趣班之類。



樓主表示上一輩母親一手一腳照顧子女，什麼都懂，反觀這一代的年輕媽媽沒了傭人就什麼都不會。（電影《82年生的金智英》劇照）

樓主在香港討論區撰文發問「點解近代嘅阿媽咁廢？」，認為上一代的母親入得廚房出得廳堂，個個十八般武藝，懂得看通勝、殺魚宰雞、煮九大簋、三兩下就用縫紉機車好圍裙，冬天又會織毛衣及頸巾；反觀時下的媽媽們只懂買外賣，吃兩餸飯醫肚，「連湯都唔識煲」，家務事全靠外傭。樓主直言：「似乎阿媽呢個物種都退化咗。」

有網民認為以前的母親要照顧孩子飲食，時下的母親要指導孩子完成作業，時代不同，難以比較。（《親親我好媽》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認同樓主，指「就係以前啲阿媽太勁，乜都做晒，縱到個女依家做人阿媽就咩都唔識」、「以前啲父母剩係要仔女讀好書出人頭地，咪唔識家務」。

但有人則認為時代更迭，對母親的要求已經不同，根本不能比較，「以前好早出來社會大學，而家讀埋碩士都未買過餸」。而且現代港媽大部分時間都投放到子女教育上，「搵定邊間幼稚園playgroup，報一條龍直資私校」，還要跟功課、物色興趣班及補習等，笑言：「以前啲阿媽邊識？時代唔同咗，玩法都唔同咗」。

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