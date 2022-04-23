沙田酒樓4人飲茶計成47位茶錢　收多一倍價錢　網民：一定要睇單

今輪電子消費券於4月7日已經派發予合資格市民，市民外出消費時都份外疏爽，但還是要精明用錢、看清帳單。有網民在社交平台表示，一行4人到沙田1間連鎖酒樓飲茶，結帳時發現計了47位茶錢，多收逾一倍價錢，職員兩度更正後仍然出錯，最終要手動改金額始解決。事件引起網民熱議，直斥收多43位茶錢太誇張，呼籲埋單時要留神。



有網民在社交平台表示，一行4人到沙田1間連鎖酒樓飲茶，結帳時發現計了47位茶錢，多收逾473元，職員兩度更正後仍然出錯，最終要手動改金額始解決。（FB「柴灣人柴灣事」圖片）

有網民在facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，指周四（21日）下午一行4人到沙田石門1間連鎖酒樓飲茶，結帳時發現帳單將4位茶錢計成47位，需付總數878.5元，因而即時要求改單。職員改正後再遞上第二帳單，但還是出錯，計成7位茶錢，總數為438.5元，遂再要求改單，直至第三張帳單仍然犯同樣錯誤，最終收銀職員手改帳單，減去33元，金額為405.5元。

樓主表示，「之前話人哋網上炒作，今日親身體驗」，又指經理當時解釋稱是手民之誤，「撳錯掣，無得搞」。

帖文引起網上嘩然，有網民直言「爭咁遠？」、「如果47位飲茶，限聚令去咗邊？」，指稍不留神已被收多一倍價錢，「如果係老人家已經受騙」。有人表示曾遇過類似情況，「官腔答案，對不起個收銀員新嚟」，質疑是酒樓的慣常手法「呢啲就係博你唔睇單」。《香港01》已就事件向該連鎖集團查詢，暫時未獲回覆。

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